Kultur in Wilster : Musiknacht mit acht Bands und Solisten

Mehr als fünf Stunden lang treten bei der Musiknacht in Wilster verschiedene Musiker auf.

30. August 2019, 15:39 Uhr

Wilster | Die Musiknacht hat sich zu einem festen Programmpunkt im Wilsteraner Veranstaltungskalender entwickelt. Am Freitag, 6. September, verwandeln sich insgesamt acht Geschäfte und Geldinstitute wieder in Konzertsäle der besonderen Art.

Dabei haben die Organisatoren und teilnehmenden Geschäfte wieder eine bunte Auswahl verschiedener Musikrichtungen zusammengestellt. Mit dem Duo Voices, Frühstücksbeat, Klaus Porath und Paul Eastham sind bekannte Bands und Solokünstler dabei, die sich in den vergangenen Jahren eine Fangemeinde erspielt haben. Komplettiert wird die Musiknacht durch Steve K., Georgie Carbutler, Saudia Young und Dayfly‘s Diary. Die Wilsteraner Band Dayfly’s Diary ist erstmals dabei und freut sich auf ihren Live-Auftritt in ihrer Heimatstadt bei Automobile Schröder. Die sechsköpfige Band spielt selbstkomponierte Stücke in der Musikrichtung Progressive Rock.

Damit die Besucher die Chance haben, mehrere Konzerte zu hören, treten die Musiker zeitversetzt auf. Der Startschuss für die Musiknacht fällt am Freitag um 19 Uhr. Paul Eastham bei Reese Moden für Männer, Steve K. in der Sparkasse Westholstein und Klaus Porath in der VR Bank Itzehoe läuten die Wilsteraner Musiknacht ein. Die anderen Geschäfte öffnen ihre Türen ebenfalls um 19 Uhr, dort beginnen die Konzerte jedoch später. Ab 20 Uhr greifen Frühstücksbeat in der Volksbank Pinneberg-Elmshorn, Georgie Carbutler bei Zweirad Lamberty und das Duo Voices im Möbelhaus Wolfsteller ins Geschehen der Musiknacht ein. Um 21 Uhr starten schließlich die Konzerte der Wilsteraner Band Dayfly‘s Diary bei Wilster Automobile und Saudia Young im Kulturhaus. Mehr als fünf Stunden lang können die Besucher Live-Musik erleben. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Geschäften und Banken sowie in Itzehoe im Geschäft Wölflein. Die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.

Auch in diesem Jahr bietet sich übrigens während der Musiknacht die Gelegenheit, Eintrittskarten für die „Fubama 2020“ zum Sonderpreis von 18 Euro zu kaufen. Das exklusive Angebot ist auf 500 Karten limitiert.