Lange Chornacht in Itzehoe : Musikgenuss in der Kirche

Der NDR-Chor gastierte im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals mit einem Barockprogramm in St. Laurentii.

von shz.de

18. August 2019, 13:47 Uhr

Itzehoe | Chorsingen ist Frauensache. Gefühlt kommen in der restlos gefüllten St.-Laurentii-Kirche auf einen männlichen Besucher zwei Frauen. Das Programm der Chornacht ist dem großen barocken Kirchenschiff angemessen: Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Jean-Philippe Rameau sind aufgeboten. Dazu noch Johann Jacob Froberger sowie Johann Schelle. Und Johannes Brahms, ein waschechter Romantiker, der aber aus seiner Verehrung für Bach keinen Hehl machte und daher hier gut ergänzt.

Perfekte Einheit

Die Stimmen des NDR-Chores füllen den Kirchenraum wunderschön und das Dirigat von Klaas Stok ist dazu ein optischer Genuss, ihn zu sehen und die Musik zu hören ergibt eine perfekte Einheit.

Warum seine Zeitgenossen seinerzeit zu Buxtehude nach Lübeck pilgerten, um zu lernen, macht der Chor mit dessen Missa brevis (BuxWV 114) unmissverständlich klar: Schließt man die Augen, meint man tatsächlich den Heiligen Geist im Kirchenschiff zu spüren. In der ersten Hälfte wird der Chor des NDR von Truhenorgel, Violoncello und Violone, einer barocken Verwandten des Kontrabasses, begleitet. Sie betten die Stimmen in den Tiefen ganz zauberhaft ein, schaffen eine Klangbasis, über der der Chor sanft schwebt.

Barock in die Gegenwart befördert

Eine ganz eigene Qualität ist das Spiel von Teodoro Anzellotti, der mit seinem Knopfakkordeon als Solist zwischen den Chorstücken auftritt und der für die Barockmusik eine ganz neue Welt erschaffen hat. Man muss schon hinhören, um in seinem gefühlvollen Spiel die Quellen zu erkennen: Rameau auf dem Cembalo gezupft kennen und ihn im Sound des Akkordeons wiederzufinden, ist faszinierend schön. Anzellotti befördert den Klang des Barock mal eben in die Gegenwart. Und das auf einem Instrument, das oft genug als „Quetschkommode“ abgetan wird. Dass er 2011 für seine Einspielung der Goldberg-Variationen als bester Instrumentalist des Jahres ausgezeichnet wurde, ist nach diesem Auftritt mehr als verständlich.

Protestantisches Programm

Wie sagte Felix von Gehren-Lewekeder, Pastor der Innenstadtgemeinde, in seiner Einführung: „Das Programm war noch nie so protestantisch.“ Das Evangelium sei sehr gut durch die Musik zu verkündigen, denn die Musik erreiche wie die Predigt die Menschen im Herzen. Dem kann man nur zustimmen. „Leiden, Tod, Trost und Erlösung sind das Thema heute,“ so Von Gehren-Lewekeder. Wer aber auf die barocken Texte und selbst auf die romantischen von Brahms achtet, merkt schnell, dass mit deren Wortwahl heutzutage kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Mit der Musik aber sehr wohl.