Mobiles SHMF zu Gast : Musikfest-Trecker kommt nach Glückstadt, Itzehoe und Schenefeld

Das „Duo Aliada“ kommt mit dem Musikfest-Trecker nach Glückstadt, Itzehoe und Schenefeld und gibt Gratis-Konzerte.

von Andreas Olbertz

19. August 2020, 14:39 Uhr

Itzehoe | Wegen Corona ist das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) quasi abgesagt. Stattdessen gibt es lediglich einen „Sommer der Möglichkeiten“. Ein Kulturangebot, das möglich ist, ist der Musikfest-Trecker des SHMF – der Anhänger dient als Bühne für kurze On-Air-Konzerte. An vielen Orten im Land war er bereits im Einsatz, Sonnabend, 22. August, macht er Halt in Glückstadt, Itzehoe und Schenefeld.

Locker-beschwingte Stimmung der Musikfeste

Das „Duo Aliada“ spielt dann Musik von Vivaldi bis Gershwin. Der Musikfest-Trecker soll die locker-beschwingte Stimmung der Musikfeste auf dem Lande, die normalerweise auf Gütern veranstaltet werden, für einen kurzen Moment auf öffentliche Plätze bringen.

Erster Halt ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Glückstadt. Um 14 Uhr geht es vor dem Theater in Itzehoe weiter und anschließend nach Schenefeld, wo ab 16.30 Uhr im Hohenzollernpark musiziert wird.

Konzert mit Saxofon und Akkordeon

Das „Duo Aliada“, das aus dem Saxofonisten Micha Knot und dem Akkordeonisten Bogdan Laketic besteht, hat sich seit seiner Gründung 2013 schnell die Aufmerksamkeit der klassischen Musikwelt gesichert. Auf zwei Instrumenten, die hauptsächlich mit Jazz und Folkmusik in Verbindung gebracht werden, präsentieren die zwei Musiker eine große Bandbreite an schwungvoller Klassik und beliebte Werke, die vom 17. bis in das 20. Jahrhundert reichen. „Aliada“ steht für Verbindung, und genau das stellt das Duo dar: Eine ungewöhnliche Verbindung von Saxofon und Akkordeon.

Mindestabstände müssen eingehalten werden

Ursprünglich hätte das Duo im Rahmen des SHMF ein Konzert in der Glückstädter Kirche spielen sollen.

Während der Stopps erklingt jeweils für etwa 20 Minuten Musik, Eintrittskarten werden nicht benötigt. Wichtig ist die Einhaltung von Sicherheitsabständen seitens des Publikums. Das Tragen einer Alltagsmaske wird empfohlen.