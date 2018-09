Kultur in Glückstadt : Musikerlebnis quer durch die Epochen

Der Chor der Stadtkirche in Glückstadt begeistert sein Publikum einmal mehr mit eindrucksvoller Stimmkraft.

von shz.de

06. September 2018, 14:47 Uhr

Ein angenehm leichtes und beschwingtes Sommerkonzert gab jüngst der Chor der Stadtkirche unter Leitung von Kantor Florian Hanssen. „Einen bunten Strauß sommerlicher Melodien haben Chor und Kantor gebunden“, kündigte Pastor Thomas Christian Schröder in seiner Begrüßung an. Und genauso war das Programm dann auch gestaltet.

Quer durch die Epochen führte der Chorleiter seine Sänger. Stücke von bekannten Komponisten wie Max Reger, Felix Mendelssohn-Bartholdy oder auch Johannes Brahms kamen genauso zu Gehör wie Werke von unbekannteren Meistern wie Hans Leo Haßler oder auch Arnold Mendelssohn, einem Vetter von Mendelssohn-Bartholdy.

Vielstimmig erklangen sowohl geistliche Choräle als auch weltliche Lieder, die die Natur und den Sommer lobten. Gut aufgestellt in allen Stimmlagen zeigte sich der große Chor. Kraftvoll klangen die Lieder durch das Kirchenschiff. Auf Orchesterbegleitung hatte der Chorleiter diesmal verzichtet. So stand der Chorgesang ganz allein im Mittelpunkt und vielleicht war es gerade das, was das Publikum am Ende so begeisterte.

Mit Stimmkraft füllten die Sänger das Kirchenschiff und verliehen auch den kurzen Stücken wie beispielsweise „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy etwas Erhabenes. Ergänzt wurde das Programm durch drei instrumentale Stücke, für die der Kantor selbst in die Tasten des Klaviers griff.

Am Ende des Programms stand das bekannte Abendlied von Johann Abraham Peter Schulz „Der Mond ist aufgegangen“, bei dem der Kantor das Publikum zum Mitsingen einlud. Ein begeistertes Publikums spendete am Ende so lautstark Applaus, dass der Chor noch zwei Zugaben gab.