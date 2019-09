Sönke Tams Freier leitet Chor „LIed hoch“ : Musikalischer Weltenbummler in Glückstadt

Musiklehrer und Chorleiter: Sönke Tams Freier ist eng mit Glückstadt verbunden.

Avatar_shz von shz.de

05. September 2019, 13:54 Uhr

Glückstadt | Am vorigen Sonntag wurde in Warschau an den Kriegsbeginn vor 80 Jahren erinnert. Anwesend waren unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Vizepräsident Mike Pence, Polens Präsident Andrzej Duda – und Sönke Tams Freier.

Gut, der 29-Jährige ist nicht so bekannt wie die hochrangigen Staatsgäste, die in Polens Hauptstadt zusammenkamen, doch auch er trug seinen Teil zur Gedenkveranstaltung bei. Der Hamburger war ein Mitglied des 80-köpfigen Chores, der aus Sängern aus 25 Nationen bestand.

Zurück aus Warschau

Inzwischen ist Freier wieder in seine norddeutsche Heimat zurückgekehrt. „Die ganze Stadt war im Ausnahmezustand“, erinnert er sich an seine Tage in Warschau. Von der Politprominenz habe er nicht viel mitbekommen, dafür umso mehr vom „riesen Aufwand“, der anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten betrieben worden sei.

Sechs Tage habe der Chor geprobt, stets mehrere Stunden lang.

Unterricht an der Musikschule

In den kommenden Monaten wird der 29-Jährige wieder häufiger in Glückstadt anzutreffen sein, denn der Berufsmusiker ist eng verbunden mit der Elbestadt. Seit 2016 unterrichtet er an der Musikschule, die ihr Quartier im Wasmer-Palais hat.

„Dienstags und mittwochs bin ich fast immer hier“, erklärt er. Auch neue Schüler hätten aktuell Chancen. „Wir vereinbaren erst ein Treffen zum Beschnuppern und dann gibt es einen Probemonat“, erklärt er. „Erst dann wird ein Vertrag geschlossen.“ Die Treffen würden in der Regel einmal pro Woche stattfinden, „sie dauern 30 Minuten oder eine Dreiviertelstunde.“

Lob für Lied hoch

Seit fast zwei Jahren ist Freier außerdem Chef des Glückstädter Konzertchores Quartett Lied hoch. „Ein hervorragender Chor“, wie der Hamburger betont.

Der Name ist allerdings ein wenig irreführend. Zur Gründung bestand der Chor tatsächlich einmal aus nur vier Mitgliedern. Zu Spitzenzeiten in den 1960er bis 80er Jahren waren es dann über 60 Sänger.

Heute zählt der Konzertchor zu großen Anlässen bis zu 40 Mitglieder. „Zwei große Konzerte gibt es pro Jahr, hinzu kommen etliche kleinere Auftritte“, so Freier.

Auch die Glückstädter Sänger sind froh, mit dem gebürtigen Hamburger einen jungen und gleichzeitig renommierten Chorleiter an ihrer Seite zu haben.

Studium mit Bestnote

1989 in Hamburg geboren, sang er schon als Junge solistische Partien in ganz Deutschland. 2013 wurde Sönke Tams Freier der „Förderpreis für herausragende Leistungen während seines Studiums“ vom Lions-Club Lübeck verliehen.

Ende 2015 schloss er sein Masterstudium mit Bestnote ab. Heute ist Freier ist gefragter Bass-Bariton-Solist in vielen Kirchen und Konzertsälen der Republik.

Engagements führten ihn unter anderem auch nach Südkorea, China, Russland, Kasachstan, Belgien, Frankreich, Dänemark und in die Niederlande.

Zwei CDs in Arbeit

Mit dem preisgekrönten Männerquartett Quartonal konzertiert er weltweit. Nach dem Debüt-Album „Another Way“ erschien mit „Everytime“ das zweite Album des Ensembles bei dem Majorlabel Sony Classical.

„Als Solist arbeite ich gerade an zwei CDs“, verrät Freier. Erscheinen sollen sie 2020. Generell versuche er sich als freier Musiker „flexibel aufzustellen“. Zu klagen gebe es nichts. „Momentan läuft es super – und ich sehe die ganze Welt.“