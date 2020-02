Shantychor-Konzert in Itzehoe : Musikalische Weltreise auf der Itzehoer Theraterbühne

Die Itzehoer Störschipper hatten wieder zu „Musik liegt in der Luft“ eingeladen. Das Publikum im vollen Theater war vom abwechslungsreichen Programm begeistert.

Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 12:06 Uhr

Itzehoe | Bereits zum 18. Mal veranstaltete der Shantychor „Itzehoer Störschipper“ das Konzert „Musik liegt in der Luft“ im Theater Itzehoe – wieder in Kooperation mit dem Oelixdorfer Musikzug und dem Steinburger Musikantenexpress. „Die Störschipper riefen und alle kamen“, freute sich Bürgervorsteher Markus Müller bei seiner Begrüßung auf ein buntes Programm im ausverkauften Haus, und er wurde nicht enttäuscht. Er dankte den Verantwortlichen und dem Theaterteam für das Engagement. Shanty Gerd Biermacher schloss sich dem Dank am Ende an.

Die Gastgeber unterhielten wie nicht anders zu erwarten mit maritimem Liedgut, begrüßten das Publikum mit „Leinen los“. Sänger und Musiker bildeten mit dem von Dirigent Masanori Hosaka arrangierten „Sailing“ eine Einheit, als ob Rod Stewart das Stück für den Chor geschrieben hätte. Auch die schwungvolle Version von „Capitano“ kam beim Publikum gut an.

Der Oelixdorfer Musikzug brachte zwei junge Dirigenten mit. Saskia Rentz eröffnete mit „Allgäuland“ und Janik Rentz hatte für seine Musiker „Queen in Concert“ neu arrangiert. „We will rock you“, „Don’t stopp me now“, „Show must go on“ und „We are the Champions“ gefiel auch den älteren Konzertbesuchern. Dirigent Thies Möller zeigte sich leicht überfordert mit der Schnelligkeit der Stücke und freute sich, den ersten Auftritt selbst mit einem eher ruhigen „Moviestar“ zu beenden.

Der Steinburger Musikantenexpress mit dem Leiter Olaf Wessel intonierte bekannte Lieder zum Mitsingen. Brigitte Biallas moderierte die einzelnen Stücke mit einem passenden Witz an. Zum Potpourri „Wandern hält fit“ wollte sie das Publikum zur Wanderung durch den Saal animieren, die Zuhörer beschränkten sich aber aufs Klatschen und Schunkeln.

Karin Engelbrecht aus Beidenfleth saß mit Bekannten im Publikum und war wieder einmal begeistert: „Wir sind schon seit Jahren dabei, das ist unser Weihnachtsgeschenk von den Kindern, und wir freuen uns immer.“

Der nächste Termin für „Musik liegt in der Luft“ ist bereits fest gebucht, es ist der 6. Februar 2021. Einige Interessenten hätten wohl am liebsten sofort zugegriffen, doch Gerd Biermacher trat verbal auf die Bremse: „Der Vorverkauf beginnt erst am 7. November – nach dem Shantyfestival.“

Nach der Pause ging es noch einmal rund um die Welt. Vom „Haus in Rocky Docky“ durch „Hohe Tannen“ mit Italo Pop und Jive Hits immer an der Waterkant entlang. Vor dem Finale mit allen drei Gruppen stellten die Störschipper ihr neuestes Lied „Anchors aweigh“ vor und erhielten reichlich Applaus.