Metal Dayz : Musik, Metal-Yoga und Ausblick aufs WOA 2019

Wacken: Die Macher des Wacken Open Air werden bei den Hamburger Metal Dayz über das Line-up im kommenden Jahr sprechen.

von Ludger Hinz

17. September 2018, 09:50 Uhr

Im nächsten Jahr begeht das WOA sein 30-jähriges Bestehen. Da fragen sich die Fans jetzt schon jetzt gespannt, mit welchen Bands sie feiern können und welche Überraschungen sich die Veranstalter ausgedacht haben. Antworten könnte es in Hamburg geben. Bei den Metal Dayz Freitag und Sonnabend, 21. und 22. September, in der Markthalle stehen die Veranstalter Rede und Antwort. Verpackt in ein umfangreiches Rahmenprogramm, steht besonders der Austausch mit dem Publikum im Vordergrund.

Zwei Tage lang gibt es Heavy-Metal-Konzerte, Treffen mit den Künstlern und Expertenrunden sowie Musiker-Workshops, Comedy und Lesungen. Verrückte Geschichten von Musiker und Musikjournalist Christof Leim, Metal-Yoga mit Saskia Thode und Anekdoten mit Poetry-Slammer Michael Goehre sorgen ebenso für Unterhaltung wie ein Workshop mit Ricky Wagner („Rezet“) und Shoutcoach Thomas Fischer. Auch lesen Torfrock-Urgestein Klaus Büchner aus seinem Gedichtband „Hanebüchner“ sowie Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg („Extrabreit“) aus ihrer Autobiografie. I-Tüpfelchen: Es werden weitere Bands für das Wacken Open Air 2019 bekannt gegeben.