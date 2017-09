Interkulturelle Woche Glückstadt : Musik, Lesungen und Tanztheater

vergrößern 1 von 3 Foto: sh:z 1 von 3

„Vielfalt verbindet!“ Unter diesem Motto lädt die diesjährige interkulturelle Woche verschiedene Akteure in Glückstadt vom 23. bis 30. September zu einem Veranstaltungsreigen ein. Die interkulturelle Woche soll dazu anregen, Gemeinsames zu entdecken, Trennendes wahrzunehmen und miteinander zu feiern.

Zum Auftakt am Sonnabend, 23. September, bietet das Fest der Vielfalt die Chance, vielen unterschiedlichen Menschen zu begegnen und fremden Kulturen ein Stück weit näherzukommen. Um 11 Uhr startet ein Festumzug auf dem Multifunktionsplatz in Richtung Marktplatz. Dort finden Besucher eine Vielzahl von Ständen mit Spezialitäten regionaler und internationaler Herkunft. Auf der zentralen Bühne unter dem Kandelaber sorgt ein buntes Bühnenprogramm bis in die Abendstunden für Unterhaltung.

Am Sonntag, 24. September, wird die Bücherstube Am Fleth um 16 Uhr das alte Kino im Jugendzentrum wiederbeleben. Laule Meyer und Rozalin Hussein begleiten mit Texten in Deutsch und Arabisch ein Bilderbuchkino zu dem berühmten Kinderbuch „Bestimmt wird alles gut“.

Der Dienstag, 26. September, steht wiederum ganz unter dem Motto der Begegnungen. Das Familienzentrum lädt am Nachmittag ab 14 Uhr Familien ein, gemeinsam zu spielen und zu basteln. Nebenbei kann man sich an einem internationalen Kuchenbuffet stärken. Gemeinsam feiern können alle Glückstädter am Dienstagabend ab 18 Uhr im Diakonie-Treff in der Jahnstraße. Auf dem Programm steht ein geselliger Abend mit einem bunten Musikprogramm, Tanz und Fingerfood.

International vielfach ausgezeichnet wurde das Lysenko-Quartett, das zum zehnten Mal in Glückstadt für ein „Jubiläumskonzert im Jubiläumsjahr“ zu Gast sein wird. Der Soroptimist International Deutschland Club und die Stadt Glückstadt sind Veranstalter des Konzertes am Donnerstag, 28. September, ab 20 Uhr im Wasmer-Palais. Die Künstler aus der Ukraine spielen Werke von Beethoven, Brahms, Tschaikowski, Dvorak, Karabitz, Silvestrov und Stankowitz.

Märchen für Erwachsene aus aller Welt erzählt Ursula Janczyk am Freitag, 29. September, in der Stadtbücherei. „Wir folgen der kleinen Nachtigall und lauschen den Geschichten aus verschiedenen Ländern, die die Menschen sich erzählen“, verrät sie. Ab 19 Uhr können Märchenfreunde bei einem Getränk und Knabberei ins Gespräch kommen und ab 19.30 Uhr der kleinen Nachtigall in die große weite Welt folgen. Jugendliche aller Nationen können sich am Freitag ab 20 Uhr im Jugendzentrum treffen und einen gemeinsamen orientalischen Abend mit Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten erleben.

Die Volkshochschule lädt am Sonnabend, 30. September, ab 14 Uhr zur Meditation und zum gemeinsamen kreativen Dialog ein. Es wird eine einfache Einführung in die stille Meditation gegeben, um einen inneren Raum von Freiheit und Offenheit erfahren zu können. Meditation soll so zu einem Werkzeug interkultureller Verständigung werden.

Zum Ausklang der interkulturellen Woche am Sonntag, 1. Oktober, hat die Stadt Glückstadt 14 Jugendliche aus sieben Nationen im Alter von 16 bis 24 Jahren eingeladen, um das Tanztheater Human Act aufzuführen. Ein Tanztheater zum Thema Menschenrechte, in dem unter anderem politische Figuren wie Trump, Assad und der Dalai Lama neben gewöhnlichen Bürgern auf die Bühne treten. In einem Experiment kommen ein Präsident, ein Diktator, ein Buddhist, eine Angsthäsin, ein Dichter, eine Friedenskämpferin, ein Familienmensch, eine Überlebenskünstlerin und ein Prediger zusammen. Freiheit, Liebe, Geschlechterrollen, Religion, Herkunft, Aussehen, Konkurrenz, Besitz, Ansehen werden thematisiert mit Originaltexten der Jugendlichen sowie von Albert Einstein, Trump, Assad, Khalil Gibran, Eleanor Roosevelt, John Lenon, Bob Marley und Xero Abbas. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr im Theater Am Neuendeich.

Das komplette Programm ist auf der Homepage der Stadt Glückstadt unter dem Menü Leben und Wohnen-Interkulturelles zu finden. Auskünfte im Rathaus erteilt Ingrid Ehlert unter 04124/930330.

Fest der Vielfalt: Das Bühnenprogramm

Die interkulturelle Woche startet in Glückstadt am Sonnabend, 23. September, mit dem „Fest der Vielfalt“. Acht Stunden lang erwartet die Gäste ein buntes Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Die Auftritte in der Übersicht:

11.55 Uhr: Offizielle Begrüßung

12 Uhr: Kindergarten-Chor, Leitung und musikalische Begleitung durch Nico Hansen, „Vogelschießer-Tänze“ präsentiert von Schülern der Bürgerschule, Duo „GlüxKlang“

12.30 Uhr: Urban Beach

12.50 Uhr: Chor „Singende Herzen“

13.15 Uhr: Urban Beach

13.35: Line Dance der VHS

14 Uhr: Lied Hoch

14.25: Urban Beach

14.40 Uhr: ETSV-Taekwondo

15 Uhr: Banat Nana

15.15 Uhr: Urban Beach

15.35: Duo „GlüxKlang“

16 Uhr: Banat Nana

16.20 Uhr: Ahmadi

16.40 Uhr: Urban Beach

17 Uhr: „De Molenkieker“

18.30 Uhr: Blaue Stunde

20 Uhr: Ende der Veranstaltung