Kulturnacht : Musik, Kabarett und Literatur

54 Künstler und Gruppen sind bei der Itzehoer Kulturnacht am 5. Mai dabei. Der Vorverkauf läuft.

von Christopher Chirvi

31. März 2018, 07:00 Uhr

Für Anke Krahe ist es bekanntes Terrain. Bis 2008 war sie als Theaterpädagogin in Itzehoe tätig, jetzt kommt sie mit ihrem Klotzquintett zurück – und bringt im Rahmen der diesjährigen Kulturnacht unter dem Titel „Little trip to heaven“ eine Mischung aus eindringlich gelesenen Texten und frisch arrangierten Jazzstandards in die St. Jürgen-Kapelle.

Am 5. Mai steht die mittlerweile 16. Ausgabe der Itzehoer Kulturnacht an. 54 Künstler und Gruppen sind dabei, 33 von ihnen zum ersten Mal. Und auch bei den insgesamt 38 Veranstaltungsorten, die sich wieder quer durch die Innenstadt verteilen, sind sieben Neuerungen dabei: Darbietungen gibt es im Bacchus, im Caritashaus St. Josef, beim Kaffeemacher, im Küchenstudio 48, im Kinderladen Wölflein sowie bei Mode Stech. Außerdem läuft erstmals ein Open Air auf der Burg.

„Es ist ein Mix aus experimentierfreudigen und traditionellen Künstlern“, fasst Theaterleiterin und Organisatorin Ulrike Schanko das Programm zusammen. Zwar spielt die Musik wieder eine große Rolle, es fehlt aber auch nicht an Theater, Kabarett, Comedy und Literatur. „Wir haben unendlich viele Bewerbungen von Bands“, so Schanko, „aber wir wollen auch keine zweite Musiknacht machen.“

Erstmals dabei ist mit Lennart Hamann beispielsweise auch ein Slam-Poet. Der Hamburger zählt seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Slammern Norddeutschlands und bringt in den Räumen der AC Planergruppe humorvolle und tiefgründige, aber unpolitische Texte auf die Bühne. Seit mehr als zehn Jahren beteiligt sich dagegen die Tanzschule Giesen. In diesem Jahr steht „Rock meets Klassik meets Schlager meets Pop“ auf dem Programm: Tanzen von Mozart bis Michael Jackson.





>Karten für alle Veranstaltungsstätten zum Preis von 18 Euro (Abendkasse: 20 Euro) gibt es ab sofort an der Theaterkasse sowie online. Einzelkarten kosten 6 Euro (12 Euro für Vorstellungen im Theater). Schülerermäßigungen und Familienkarten nur an der Theaterkasse.



>Info: www.kulturnacht-itzehoe.de