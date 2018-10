von Volker Mehmel

11. Oktober 2018, 17:58 Uhr

Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ lädt die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche am Sonnabend, 27. Oktober, um 17 Uhr ins Lutherhaus, Hinter dem Klosterhof 25, ein. In fröhlicher und freier Atmosphäre sollen internationale Stücke, Volkslieder und Gospels zum Besten gegeben werden. Auch eigene Beiträge der Gäste, die das Programm bereichern, sind willkommen.