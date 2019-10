Aufführung in kellinghusen : Musical um den Jünger Petrus

Das Ergebnis eines einwöchigen Ferienprojekts wird am Sonntag in der Kellinghusener St. Cyriacus-Kirche aufgeführt.

18. Oktober 2019, 14:13 Uhr

Kellinghusen | Erst Luther, dann Paulus – und jetzt Petrus: In der St.-Cyriacus-Kirche in Kellinghusen haben Kinder und Jugendliche erneut für ein Musicalprojekt geprobt.

Zum dritten Mal nacheinander kamen elf Jungen und Mädchen ab der 5. Klasse im Alter von 11 bis 18 Jahren zu den Proben zusammen, um das Stück am Wochenende aufzuführen. Mit dabei waren an nur fünf Tagen in den Herbstferien auch einige Akteure aus dem vergangenen Stück, aber auch mehrere Neulinge für Text- und Solistenrollen sowie den Chor.

Die jungen Teilnehmer übten das Stück gemeinsam mit Kantor Christoph Jacobi und Diakonin Wiebke Bruns ein. „Die Proben funktionieren gut“, sagte Jacobi am Rande. „In der kurzen Zeit hatten die Kinder eine Menge zu leisten.“ Denn neben dem Einstudieren der Lieder mussten die Darsteller auch noch den Text lernen und die Szene proben, denn es wird im Stück ja gesungen und gespielt, also sind gesangliche ebenso wie schauspielerische Qualitäten gefragt. „Das alles in fünf Proben á drei Stunden zu schaffen, ist eine ganz schöne Leistung“, so der Kantor. Zur Verfügung hatten die Teilnehmer gemalte Kulissen und ein aus Holz gebautes Boot. Die Musik kommt von einer kleinen Combo, bestehend aus Christoph Jacobi am Klavier, begleitet von den Jugendlichen Leon Schöne (Gitarre, Whistle und Cajon) und Tim Schuldt (Gitarre). In der Aufführung des Stücks von 80 Minuten Dauer am Sonntag Nachmittag sind bei freiem Eintritt Spenden erbeten. Der Kantor ist guter Dinge. „Bei den jüngsten beiden Aufführungen war die Kirche gut besetzt.“ So hofft er auch dieses Mal wieder auf ein volles Haus, wenn Sonntag, 20. Oktober, 16 Uhr „Petrus – der Jünger“ aufgeführt wird.

Vormerken sollten sich Interessierte folgenden Termin: Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr, St. Cyriacus, Bachs Weihnachtsoratorium. Karten (16 und 20 Euro, Schüler bis 14 Jahre frei) im Stöberstübchen und im Kellinghusener Kirchenbüro.