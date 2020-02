Corona-Hysterie in Itzehoe : Mundschutz in Apotheken ausverkauft

Hersteller können keine Schutzmasken liefern, aber es gibt ohnehin keine Belege für eine Schutzwirkung.

von Andreas Olbertz

04. Februar 2020, 12:13 Uhr

Itzehoe | „Das ist doch ein Notstand“, empört sich Rolf Otto Graßhoff. Der Itzehoer wollte sich vorsorglich schon mal einen Mundschutz gegen das Corona-Virus zulegen. Aber in ganz Itzehoe gebe es keine der Masken. In sechs Apotheken habe er nachgefragt. Nicht nur, dass sie zurzeit ausverkauft sind, beklagt Graßhoff: „Sie haben mir gesagt, dass sie auch keine mehr reinkriegen. Wenn also ein Notfall käme, gäbe es in ganz Itzehoe keinen Mundschutz. Das kann doch von heute auf morgen auftreten.“

Was die Lage für ihn noch dramatischer macht, ist die Tatsache, dass er kommende Woche mit seinem Enkel nach Rom reist. „Als ich die Reise gebucht habe, war da noch nichts bekannt“, sagt Graßhoff. Nun gebe es in Rom zwei Corona-Fälle, Restaurants sollen für Chinesen gesperrt sein. Das sei aber kein Grund, um von der Reise zurücktreten zu können. Gerne hätte der Itzehoer mit Masken vorgesorgt.

Sebastian Jahn, Besitzer der Viktoria-Apotheke, bestätigt die Lieferengpässe. „Die Lager sind leer“ , sagt der Apotheker auf Nachfrage:

Jeder ist hysterisch. Das ist eine Spontanreaktion. Da kommt kein Hersteller hinterher. Sebastian Jahn, Apotheker

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) auf ihrer Internetseite www.infektionsschutz.de schreibt, gebe es keine Hinweise, dass die Masken das Risiko einer Ansteckung bei Gesunden verringern. „Ein Arzt trägt den Mundschutz bei einer OP ja nicht, weil er Angst vor dem Patienten hat, sondern zum Schutz der Wunde“, erklärt Apotheker Jahn. Wenn überhaupt helfe die Maske nur in Kombination mit einer Schutzbrille.

Grippe-Gefahr viel größer

Die Gefahr, an der Grippe zu erkranken und sogar zu sterben, sei deutlich höher und realer als die einer Corona-Infektion, sagt Jahn. Zum Schutz gegen beides seien eine gute Handhygiene und eine Husten-Nies-Etikette – das Niesen oder Husten in die Armbeuge – wichtig. Jahn rät: „Eine Flasche Sterilium dabei haben und ständig nutzen. Dann aber auch an die Handpflege denken, sonst bekommt man andere Probleme.“ Ein befeuchtendes Nasenspray zum Schutz der Schleimhäute sei ebenfalls sinnvoll. Ganz praktisch rät er, Menschenmassen zu meiden: