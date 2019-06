Klimaschutz in Glückstadt : Multimediale Reise um die Erde

Projekt Energievision: Björn Wiele spricht mit Schülern der Elbschule über Klima und Zukunft.

05. Juni 2019

Glückstadt | Müssen wir weniger Autofahren? Sollten wir noch mit dem Flugzeug verreisen? Müssen wir in Zukunft das Licht häufiger ausmachen? Das sind Fragen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels, auf die die Kinder und Jugendlichen der Glückstädter Elbschule Antworten zu finden versuchten. Im Rahmen des Projektes Energievision 2050 machte Moderator Björn Wiele mit den Schülern eine multimediale Reise über die Erde. „Doch diese Erde, wie wir sie heute kennen, wird es 2050 nicht mehr geben, wenn wir nicht jetzt sofort umdenken“, erklärte er.

Der Politikwissenschaftler ist als Moderator der Aktion in ganz Deutschland an Schulen unterwegs, um bei den Schülern Aufklärungsarbeit zu leisten und Interesse zu wecken. Anhand von Filmen und Schaubildern kam er mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch. Er erklärte, dass jede Tonne CO2 in der Luft einen Quadratmeter der Eisfläche an den Polen schmilzt. Ebenso sei erwiesen, dass die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung viel zu viel CO2 produziert und eigentlich sofort gestoppt werden müsste.

In einem Klimaschutzabkommen haben sich mehrere Staaten bereits darauf geeinigt, dass der Temperaturanstieg bis 2050 nicht höher als zwei Grad sein darf. Um das zu gewährleisten, sei ein sofortiges Umdenken dringend notwendig. Allein in Deutschland müssten die Treibhausgase bis 2050 um 95 Prozent reduziert werden, um dieses Ziel zu erreichen. „Das wird nicht funktionieren, wenn wir keine Visionen haben, wie es in Zukunft weitergehen soll“, sagte Wiele.

Vorgestellt wurde das Projekt „Plant for the planet“, bei dem Jugendliche das ehrgeizige Ziel haben, jeden verfügbaren Platz auf der Erde mit Bäumen zu bepflanzen, um so den CO2-Überschuss in der Luft zu verringern.

Auch alternative Fortbewegungsmittel werden heute schon von jungen Menschen erarbeitet und getestet. Der Hyperloop soll in Zukunft Personen mit 1200 Stundenkilometern mit einer Kapsel durch eine luftleere Röhre noch schneller und vor allem ökologischer transportieren. Autobahnen können jetzt schon zu Highways mit Oberleitungen für den Lkw-Verkehr werden.

Um zu verdeutlichen, was jeder Einzelne beitragen kann, erzählte der Moderator die Geschichte eines Freundes, der jahrzehntelang in Hamburg mit dem Auto zur Arbeit und zurückfuhr. Bis sein Auto kaputt ging und er eine Woche lang die U-Bahn nutzen musste. Er stellte fest, dass er durch den Spaziergang zur U-Bahnstation entspannter in der Firma ankam. Außerdem konnte er während der Fahrt seine Morgenzeitung lesen und war zudem noch zehn Minuten früher am Ziel als mit dem Auto. „Vielleicht müssen wir alle einfach mal etwas ausprobieren, um festzustellen, dass es auch anders geht“, forderte Björn Wiele.

Initiiert hatte die Veranstaltung an der Elbschule Lehrerin Marijke Löffler. „Wir bieten viele Angebote zur Nachhaltigkeit an und werden beispielsweise für unseren Schulgarten als Zukunftsschule ausgezeichnet“, erklärte sie – um mit Blick auf die Aktion zum Thema Klimawandel zu ergänzen: „Sicher werden wir das Thema auch im Unterricht noch vertiefen.“