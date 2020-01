Feuer in Itzehoe-Tegelhörn : Müllwagen gerät in der Königsberger Allee in Brand

Florian Sprenger

Die Feuerwehr hatte den Brand des LKW schnell unter Kontrolle. von Delf Gravert

15. Januar 2020, 11:41 Uhr Itzehoe | Ein Müllwagen ist am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Itzehoe wurde gegen 8 Uhr wegen eines brennenden LKW in die Königsberger Allee gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden schlugen Flammen aus dem Ladebereich des Müllwagens. Die Einsatzkräfte löschten den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Atemschutz ab. Für eine Nachkontrolle begleiteten die Helfer das Fahrzeug zum Entsorgungsunternehmen. Etwa zehn Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt, verletzt wurde niemand. Die Straße konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.



