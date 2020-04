Feuer in Itzehoe : Müllcontainer angezündet

Die Feuerwehr musste ausrücken, um einen brennenden Container zu löschen. Die Polizei sucht nach dem Brandstifter.

von Andreas Olbertz

01. April 2020, 11:30 Uhr

Itzehoe | Die Polizei sucht einen Brandstifter: In der Nacht zu Mittwoch wurde am Langen Peter ein Müllcontainer angesteckt. Gegen 0.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus. Die Feuerwehr löschte den Container ab, zu Schäden an dem in der Nähe stehenden Wohnhaus mit der Nummer 70 kam es nicht. „Das Feuer zerstörte den Container komplett, der Sachschaden dürfte bei etwa 250 Euro liegen“, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld.



Hinweise: 04821/6020.

