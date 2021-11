Handball-SH-Liga : MTV Herzhorn verliert deutlich

Das Team von Coach Hendrik Meyn kommt beim 26:32 gegen Ohrstedt früh ins Hintertreffen.

Herzhorn | Ernüchterung beim MTV Herzhorn: Der Handball-SH-Ligist verliert nach dem 26:32 (10:15) in eigener Halle gegen die HSG SZOWW sein Ziel aus den Augen, den TuS Aumühle-Wohltorf im Kampf um die Aufstiegsrunde nicht davoneilen zu lassen, aus den Augen. Nach dem dem 21:28 in Aumühle kassierte der MTV nun schon die zweite Schlappe in der Vorrunde der Gruppe C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.