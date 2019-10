MTV Herzhorn unterliegt in Tarp

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 12:41 Uhr

HERZHORN | Die SH-Liga-Handballer des MTV Herzhorn sind von der schweren Auswärtspartie bei der HSG Tarp/Wanderup mit einer 23:26 (11:13)-Niederlage zurück gekehrt. Nach einer eher schwächeren ersten Halbzeit hatten die Gästedurchaus gute Möglichkeiten, die Begegnung zu kippen, zeigten jedoch Schwächen im Abschluss.

„Es zeichnet sich ab, dass in dieser Liga fast jeder jeden schlagen kann. Deshalb ist es zumindest auswärts immer nötig, sowohl im Angriff als auch in der Deckung eine starke Leistung zu zeigen. Dies ist uns nicht gelungen“, so Trainer Michael Janke.

Nach einem Fehlstart der Blau-Gelben setzte sich Tarp schnell auf 10:5 ab (17.). Erst als die Gäste ihre Deckung umstellten, lief es besser und sie verkürzten Tor um Tor , um bis zur Pause durch einen Treffer von Thore Gier noch auf 12:13 heran zu kommen.

Doch schon zu diesem Zeitpunkt hätte es für die Herzhorner weitaus besser aussehen können. Immer wieder scheiterten sie im Angriff mit eigenen Fehlern und nutzten klare Chancen wie Gegenstöße nicht.

Nach dem Seitenwechsel hatte man dann das Gefühl, die Janke-Schützlinge wurden zusehenst stärker und als Thore Gier in der 42. zum 19:19 traf, war die Partie wieder gänzlich offen. Die Führung gelang jedoch auf grund der Schwächen im Angriff nicht. Die Blau Gelben liefen immer einem knappen Rückstand hinterher. Die Entscheidung fiel erst 15 Sekunden vor Schluss, als Tarp zum 25:23 traf.



MTV: Yorvik Olde, Ole Borstelmann, Nico Bielfeld 2, Mattes Olde, Torben Voß 2, Malte Meisiek, Lasse Janke, Sebastian Lipp 2, Michel Olde 2, Theo Boltzen 2, Finn Saager 3, Thore Gier 10, Patrick Davidsen

Zeitstrafen: 3/3

Zuschauer: 102