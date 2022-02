Handball, SH-Liga Männer : MTV Herzhorn hat sich gut auf Tills Löwen vorbereitet

Mit dem ersten Spiel des Jahres startet das Meyn-Team in die Abstiegsrunde.

Herzhorn | Nun hat die Warterei auch für die SH-Liga-Handballer des MTV Herzhorn ein Ende: In einem Nachholspiel trifft das Team von Coach Hendrik Meyn am Dienstag-Abend (Anpfiff: 20.30 Uhr) in der Glückstädter Sporthalle Nord auf die HSG Tills Löwen aus Ratzeburg. „Es ist nun das erste von fünf Nachholspielen, die wir noch vor der Nase haben“, sagt Meyn. Weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.