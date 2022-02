Abstiegsrunde Handball-SH-Liga : MTV Herzhorn erwartet HSG Holsteinische Schweiz

Steht Comeback von Nico Bielefeldt bevor?

Herzhorn | Gerade haben sich die SH-Liga-Handballer des MTV Herzhorn am Dienstag mit dem 30:23 gegen die HSG Tills Löwen noch über einen gelungenen Einstand in das Pflichtspieljahr gefreut. Aber viel Zeit zum Feiern bleibt nicht, denn schon am Sonnabend hat das Team von MTV-Coach Hendrik Meyn wieder die nächste Heimpartie vor der Brust. Ab 17 Uhr gibt die HSG...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.