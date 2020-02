Kinderparty in St. Margarethen : MTV feiert Kinderfasching

In fantasievollen Verkleidungen feierten zahlreiche Kinder im Faschings-Dschungel. Eingeladen hatte der TSV St. Margarethen.

von Ines Güstrau

11. Februar 2020, 12:10 Uhr

St. Margarethen | Unter dem Motto „Dschungel und Safari“ hatte der TSV St. Margarethen zum Kinderfasching in die Sporthalle eingeladen. Die Halle hatten die Veranstalter in eine Dschungelwelt verwandelt. „Dazu konnten wir die Fubama-Dekoration aus dem Colosseum verwenden“, erzählte Jugendwartin Svenja Lindemann und richtete einen großen Dank an den SV Alemannia Wilster. Zudem bedankte sie sich bei den zahlreichen Helfer, die für einen schönen bunten Nachmittag für die Kinder und deren Eltern gesorgt hatten.

Mehr als 60 Kinder machen bei Polonaise mit

Viele fantasiereiche Kostüme präsentierten die mehr als 60 Kinder bei der Polonaise zu Beginn der Veranstaltung; angeführt wurde der Umzugvon der zweiten Jugendwartin Lilli Witt. Der Jury fiel es schwer, unter den Verkleidungen die jeweils vier Einzel- und Gruppenbesten auszuwählen. Von Giraffen, über Elefanten, Zebras, Dschungel-Mädchen bis hin zu bunten Papageien hatten sich etliche Kinder an das Motto gehalten.

Fun-Dancer erhalten viel Applaus

Die Fun-Dancer des TSV sorgten mit ihrer Tanzvorführung für großen Applaus. Sie wiederholten ihre Tänze, damit alle anderen Kinder mitmachen konnten. Im Anschluss öffnete sich der große Vorhang und die liebevoll aufgebaute Turnlandschaft kam zum Vorschein. Während sich die kleineren Gäste austoben konnten, warteten Mannschaftsspiele auf die größeren. Zur Stärkung gab es Waffeln, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke am reichhaltigen Buffet.

Über Kostümplatzierungen konnten sich freuen: Gruppenpreise: 1. Platz Die Dschungel Mädchen Merret und Leevke, 2. Die Elefanten Lea Beke und Lieke, 3. Die Papageien Elia und Pia und 4. Dschungelcampbewohner Svea und Luis; Einzelpreise: 1. Platz Eis-Verkäuferin Mila, 2. Giraffe Marthe, 3. Forscher Yves und 4. Roboter R2D2 Erik.