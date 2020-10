Ferienspaß in Wilster : MTV ermöglicht Jungen und Mädchen trotz ruhenden Kinderturnens Aktivitäten in der Halle

Spaß an der Bewegung hatten Kita-Kinder und Grundschüler bei einem Angebot des MTV Wilster.

Avatar_shz von shz.de

13. Oktober 2020, 14:07 Uhr

Wilster | Seit Monaten ist das Kinderturnen des MTV Wilster nicht mehr möglich. „Wir sehen aufgrund der Corona-Pandemie keine Möglichkeit, das Turnen für die Kinder anzubieten“, bedauert Tanja Wiggers. Denn in den Schulen und Kindergärten werden die Mädchen und Jungen durch so genannte Kohorten getrennt. „Und beim Kinderturnen in der Sporthalle würde dann am Nachmittag eine Mischung dieser Gruppen entstehen“, erklärte die Übungsleiterin. „Das dürfen und wollen wir natürlich nicht.“

Nur begrenzter Zutritt

Auch das MTV-Ferienprogramm wurde diesen Herbst durch die Pandemie verändert. Während zu normalen Zeiten jedes Kind willkommen war, konnten in diesem Jahr nur bestehende Kohorten eingeladen werden. Der MTV hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen, die Kinder der Kita „Schwalbennest“ sowie der Grundschul-Ferienbetreuung für eine Turnstunde einzuladen. Wiggers erzählt:

ZITAT: Jede Gruppe hat einen Hallenteil für eine Stunde für sich. Tanja Wiggers, MTV Wilster

Die Turnhalle wurde in drei Bereiche getrennt, in denen die Übungsleiterinnen und Helfer jeweils einen Turn- beziehungsweise Spaßparcours aufgebaut hatten. Endlich mal wieder klettern, rutschen, hüpfen und an den Ringen schwingen – das machte den Kleinen sichtlich viel Spaß. Begleitet wurden die neun Kindergartengruppen, die zu verschiedenen Zeiten in der Halle eintrafen, von ihren Betreuerinnen.

Zahlreiche Helfer im Sporteinsatz

„Wir sind dankbar für diese Möglichkeit“, erklärte Erzieherin Uta Brandt. „Es ist für die Kinder eine tolle Abwechslung und viele vermissen das nachmittägliche Kinderturnen beim MTV.“

Unterstützt wurden die Übungsleiterinnen Tanja Wiggers, Anja Grünberg, Nele Wesemann, Regina Klabunde, Nicole Wiesenberg, Enya Rogge und Kristin Sühl von Bjarne Simon, Tjara Rogge und Lena Sühl.

Desinfizieren braucht Zeit

Denn neben den Hilfestellungen beim Turnen und Klettern sowie dem Auf- und Abbau mussten nach jeder Gruppe alle berührten Flächen an den Geräten sowie die Umkleidekabinen desinfiziert werden. Dafür wurde die Halle nach jedem Durchgang für eine Stunde geschlossen, denn auch das wichtige Durchlüften wurde sehr ernst genommen.