Rotaryer in Itzehoe : Mozart und Smetana für Ausflug zu Hagenbeck

Rotary Club Itzehoe organisiert Benefizkonzerts mit Musikern des Ahrensburger Streichquartetts.

03. Februar 2019, 16:59 Uhr

Ein Ausflug zu Hagenbecks Tierpark für die Steinburg-Schule – vier Musiker und mehr als 400 Zuschauer machten dies in der Sankt Laurentii Kirche möglich. Der Erlös des vom Rotary Club Itzehoe organisierten Benefizkonzerts des Ahrensburger Streichquartetts kommt in diesem Jahr der Steinburg-Schule zu Gute.

Zu hören bekamen die Gäste in St. Laurentii Mozarts Hofmeister Quartett und Smetanas Streichquartett No. 1 „Aus meinem Leben“. Jedes Jahr organisiert der Rotary Club Itzehoe eine derartige Veranstaltung; das Ahrensburger Streichquartett tritt in dessen Rahmen nun bereits zum vierten Mal auf und verzichtet auf die Gage.

Die Steinburg-Schule kann mit dem Erlös des Konzertes einen Ausflug zu Hagenbecks Tierpark in Hamburg planen, der Anfang Mai stattfinden soll. Maren Lutz, Rektorin der Steinburg-Schule, freut sich über die Aktion, da viele der knapp 160 Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren ansonsten nicht die Möglichkeit hätten, an einem solchen Ausflug teilzunehmen. Lutz sieht es als Gemeinschaftsprojekt, welches den Schülern vermittle, „Dinge an einem Ort außerhalb der Schule zu lernen“.

Auch Holger Meyer, Präsident des Rotary Clubs Itzehoe, zeigt sich zufrieden mit der Resonanz: „Wenn ich in die Gesichter gucke, sehe ich Leute, die sich freuen“, sagt er über die Zuschauer. Unter ihnen erkenne er sogar einige Stammgäste, die zu jedem Benefizkonzert des Ahrensburger Streichquartetts gekommen seien. Dies sei schön zu sehen, „dann haben wir alles richtig gemacht“, ergänzt er. Tatsächlich ist selbst bei fachkundigen Zuschauern Begeisterung zu verzeichnen.