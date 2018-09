Biker in Heide : Motorradgottesdienst: Kleines Jubiläum mit großem Programm

Bei einem Gottesdienst auf dem Marktplatz in Heide werden 600 Biker erwartet.

20. September 2018, 17:06 Uhr

Jubiläum der Biker auf dem Marktplatz: Zum 25. Mal steigt der Motorradgottesdienst in der Dithmarscher Kreisstadt. Mit erwarteten mehr als 600 Bikern und hunderten Besuchern kommt am 23. September im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags auf Heide die nächste Großveranstaltung zu.

Mitinitiator Peter Witthohn ist beeindruckt: „Dieses Ereignis hat die Stadt seit den 1990er Jahren mitgeprägt und so wird es auch in Zukunft sein.“ Der 70-Jährige gehört zu den „Heider Motorradfreunden“, die für den Ablauf sorgen. Schon als Banker schwang sich Witthohn auf seine Maschine, um das Gefühl von Freiheit zu erleben. Als passionierter Biker bringt er sich seit 2007 im Organisationsteam ein. „Ich bin auch Mitglied der Kirche und mache es gerne, weil ich etwas für die christliche Gemeinschaft tun kann. Dieser Tag ist immer etwas Besonderes und hoffentlich bleibt es trocken, damit am 23. möglichst viele Leute kommen.“

Start des Treffens ist um 10 Uhr auf dem Markt. Der Gottesdienst steht unter dem Motto: „It’s my life“ nach dem gleichnamigen Song der US-Gruppe „Bon Jovi“. Zum Jubiläum wird einer der Ideengeber geehrt: Pastor Edgar Huhn (85) war einer der Gründer des ersten Mogos, der seinerzeit noch in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Kernige Heider“ stattfand.

Ab 10 Uhr stimmt die Gruppe „Gaffa“ auf den Mogo ein. Auch wird an Ständen zum Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ informiert. Um 12 Uhr beginnt der Gottesdienst, den stellvertretende Pröpstin Astrid Buchin und Jugendpastor Tom Wolter gestalten. Ab 13 Uhr, setzen sich die Motorradfahrer zum Korso zur 60 Kilometer langen Rundfahrt durch den Kreis in Bewegung.