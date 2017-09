Stau im Berufsverkehr : Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf der Einfelder Schanze in Neumünster

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

18.Sep.2017

Neumünster | Bei einem schweren Unfall ist am frühen Montagmorgen ein Motorradfahrer in Neumünster tödlich verletzt worden. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache auf der Einfelder Schanze stadtauswärts von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Rad- und Gehweg, der am Morgen ein stark frequentierter Schulweg ist. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Mann muss mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, der abgerissene Tank des Fahrzeugs lag rund 100 Meter vom Motorrad entfernt. Auf dem Bürgersteig lagen meterweit Trümmerteile. Ein Stromkasten und Zäune wurden stark beschädigt.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Die Einfelder Schanze war in dem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt. Schulbusse stoppten und Schüler wurden zu Fuß über den Gehweg am See umgeleitet.

