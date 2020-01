Itzehoe : Motorrad gestohlen

Von einem Parkplatz nahe der Wellenkamper Polizeistation verschwand die Suzuki.

von Delf Gravert

17. Januar 2020, 15:06 Uhr

Itzehoe | Von einem Parkplatz in der Detlev-H.-Röttger-Straße ist ein Motorrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die schwarz-weiße Maschine der Marke Suzuki am vergangenen Sonntag nahe der Polizeistation Wellenkamp abgestellt. Als der Eigentümer am Donnerstagmorgen zurückkehrte, war das Motorrad verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise. Das Motorrad hatte das Kennzeichen SE-DC 9, eine Duplex-Auspuffanlage und weiße Felgen.



>Hinweise: 04821/6020.