Einsatz vor Kollmar : Motorboot mit Maschinenschaden in Not

In der Elbe vor Kollmar trieb Sonnabend ein Motorboot mit Maschinenschaden in Richtung Hauptfahrwasser.

von shz.de

07. Juli 2019, 15:46 Uhr

Kollmar | Gleich mehrere Rettungseinheiten sind am frühen Sonnabendabend von der Elmshorner Rettungsleitstelle alarmiert worden. Grund: in der Elbe vor Kollmar trieb ein Motorboot mit Maschinenschaden in Richtung Hauptfahrwasser.

Aus dem Glückstädter Außenhafen fuhr kurz nach 19.30 Uhr die Glückstädter Feuerwehr mit ihrem Kleinboot „HLM Günter Tietkens“ dem Havaristen zu Hilfe. In Kollmar machte die Deutsche Lebensrettungsrettungsgesellschaft Elmshorn mit ihrem an der Elbe stationierten Einsatzboot mobil und traf zuerst bei dem manövrierunfähigen Boot ein.

Das Boot wurde dann in der Kollmaraner Hafen geschleppt, während die Feuerwehr Glückstadt ihren Einsatz noch auf der Anfahrt in Höhe Steindeich abbrechen konnte.