Hohenlockstedt : Mosaikbild für Künstlergruppe

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, sagte einst Joseph Beuys – ein Beweis ist eine Kollage, die bei einer Mitmachaktion in der Künstlerkolonie am Hungrigen Wolf entstand.

von Ludger Hinz

20. Februar 2019, 16:36 Uhr

Kreatives Arbeiten, künstlerische Begegnung und öffentliche Ausstellungen – ganz vielfältig sind die Aktivitäten, denen sich die Künstlergruppe Hungriger Wolf widmet.

Bei ihrer jüngsten Veranstaltung, den offenen Ateliers am 1. Advent vergangenen Jahres auf dem Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt, gab es zwei Premieren auf einmal. Die neu hinzugekommene Mosaik-Künstlerin Birgit Schreeg aus Itzehoe stellte sich und ihre Kunst vor – und sie veranstaltete eine Mitmachaktion mit den Besuchern. Ergebnis der gemeinsamen Arbeit war ein großformatiges Mosaikbild in Form eines bunten Blattes. Dies spendete sie jetzt der Künstlergruppe.

Die Künstler freuten sich über das Geschenk. Fred Manthei zitierte in Bezug auf die gemeinsame Arbeit das Credo von Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Das finde in dem Mosaikbild einen lebendigen Ausdruck. Da diese nicht die erste Gemeinschaftsarbeit ist, die die Künstlergruppe erstellt hat, soll mit diesem Bild eine Sammlung von Kunstwerken externer Künstler und aus Schenkungen aufgebaut werden, wie Fred Manthei ankündigte.