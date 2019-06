Halber Preis für Jugendliche : Mondschein-Taxi für sicheren Heimweg

Region Itzehoe wirbt für neues Mobilitätskonzept: Jugendliche zahlen nachts nur die Hälfte.

von Joachim Möller

30. Juni 2019, 16:19 Uhr

Itzehoe | Immer wieder steigen Jugendliche, gerade am Wochenende nach dem Discobesuch, betrunken ins Auto, um nach Hause zu fahren. Das wollen zahlreiche Gemeinden der Kooperationsgemeinschaft Region Itzehoe nun unterbinden, indem sie ein neues Mobilitätskonzept. Jugendlichen, Schülern, Studenten, Azubis und Bufdis zwischen 15 und 26 Jahren steht ab heute das „Mondschein Ticket“ zur Verfügung.

„Es wird vielen Eltern so manche schlaflose Nacht ersparen“, betont Kooperationsmitglied Thies Johannsen von der Itzehoer Versicherung. Als Geschäftsführerin des Itzehoer Stadtmarketings stellte Lydia Keune-Sekula vor zahlreichen Beteiligten das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt vor. Ziel sei es, dass Jugendliche, die ihren Wohnsitz in der Region Itzehoe haben, nachts sicher, günstig und auf dem schnellsten Weg nach Hause kommen. Das „Mondschein Ticket“ habe einen Wert von 5 Euro – die Jugendlichen zahlen aber nur die Hälfte. „Den Rest zahlt die Region Itzehoe aus einem gemeinsamen Topf.“

Damit kostet jede Taxifahrt zwischen 21 und 6 Uhr nur die Hälfte. „Damit reagieren wir auch darauf, dass es nach der Schließung des Cheyenne Clubs in der Stadt keinen direkten Hotspot mehr für Jugendliche gibt, die am Wochenende gerne mal tanzen gehen“, so die Stadtmanagerin weiter. Auch böte der bestehende Nahverkehr jungen Menschen kaum noch die Möglichkeit, nachts von A nach B zu kommen.

Bisher sorgten Eltern für das Abholen ihrer Kinder. „Damit ist das „Mondschein-Ticket“ auch für die Eltern höchst attraktiv“, ergänzt Jörgen Heuberger, stellvertretender Vorsitzender der Region Itzehoe. Das „Mondschein Ticket“ ähnelt dem „Gute-Nacht-Taxi“, das in einigen Kommunen angeboten wird. „Bisher sind man damit jedoch eher einzelne, ländliche Gemeinden versorgt worden, und die Ausgabe war den Ämtern oder Bürgermeistern überlassen“, sagt Itzehoes Bürgermeister Andreas Koeppen als Vorsitzender der Lenkungsgruppe. Mit dem „Mondschein Ticket“ stünde das Instrument jetzt auch Jugendlichen in Itzehoe und dem Umland zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt über die Touristinfo sowie in Ämtern, einzelnen Gemeinden und bei den Vertrauensleuten der Itzehoer Versicherung.

„Wir konnten mit den Taxiunternehmen Völker/Miesen, Super-Taxi, Taxi Friedrichs und Autoruf Rathjens vier Unternehmen für die Kooperation gewinnen“, berichtet Lydia Keune-Sekula. Sie stellen eine Flotte von mehr als 40 Wagen zur Verfügung, die Fahrten im Kreis und zu angrenzenden Orten in Dithmarschen (Brunsbüttel, Burg, Schafstedt) und im Kreis Pinneberg (bis maximal Elmshorn) übernehmen. Einzige Voraussetzung: Start oder Ziel muss innerhalb der Region Itzehoe liegen.





>Teilnehmende Gemeinden: Stadt Itzehoe, Bekmünde, Breitenburg, Dägeling, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hohenaspe, Kremperheide, Krempermoor, Lägerdorf, Münsterdorf, Neuenbrook, Oelixdorf, Oldendorf, Ottenbüttel, Rethwisch, Hohenlockstedt und Schlotfeld.

Infos beim Stadtmarketing Itzehoe, Breite Straße 4, oder E-Mail: mondscheinticket@region-itzehoe.de