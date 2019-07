Schülerin aus Kellinghusen : Mona liest in Berlin

Zwölfjährige Kellinghusenerin vertritt Schleswig-Holstein beim Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs.

von shz.de

09. Juli 2019, 16:08 Uhr

KELLINGHUSEN/Berlin | Im Radiostudio vor Publikum laufenden Kameras vorlesen – für Mona Harbeck kein Problem. „Voll cool“ fand die Zwölfjährige ihren dreitägigen Aufenthalt in Berlin. Bein Finale des deutschlandweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels vertrat sie Schleswig-Holstein. „Dabei sein ist alles“, gratulierte Reinhard Rübner, Vorsitzender des Kulturkreises Kellinghusen und Umgebung, der Schülerin Kaiser-Karl-Schule (KKS) in Itzehoe. „Eine tolle Leistung“, unterstrich auch Büchereileiterin Regina Arfsten.

Beim gemeinsamen Eisessen wollten Rübner und Arfsten ganz genau wissen, wie es dem jungen Vorlesetalent in der Bundeshauptstadt ergangen war. Dass der Wanderpokal des 60. Wettbewerbs schließlich ins Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern ging, kann Mona leicht verschmerzen. „Wir anderen sind alle zweite geworden“, berichtet sie vom spannenden Berlinbesuch.

Auf den Vorlesewettbewerb hingewiesen wurde die Gymnasiastin von einer KKS-Lehrerin. „Mach da mal mit“, riet sie der Sechstklässlerin – und die nahm gleich alle Hürden. „Ich wusste gar nicht, wie weit man da kommen kann“, sagt Mona. Nach dem Schulsieg meisterte sie weitere regionale Wettbewerbe und stand schließlich nach einer Lesung aus ihrem Lieblingsbuch „Verdammt! Ich bin ein Buch!!!“ von Hannes Hörndler beim Landesfinale im Plenarsaal des Landeshauses ganz oben auf dem Podest.

Die Reise zum Finale aller Ländersieger in die Bundeshauptstadt trat die Zwölfjährige – wie alle anderen Teilnehmer auch – ganz allein ohne elterlichen Beistand an. „In Berlin sind wir von Betreuern abgeholt worden“, berichtet Mona. Für die 16 Landessieger folgte ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Stadtrallye und zuletzt der Buchauswahl für das große Finale. Die jeweils dreiminütige Lesezeit absolvierten die Mädchen und Jungen bei laufenden Kameras vor Publikum und einer prominent besetzten Jury. Der jeweilige Vorlesestoff stammte aus Neuerscheinungen der Jugendliteratur. Je drei Bücher durften ausgewählt werden, eines davon wurde zugelost. „Eine total verrückte Liebesgeschichte“, sagt Mona zum Inhalt ihres Titels „Grüne Gurken“ von Lena Hach. Beim Heraussuchen einer passenden Vorlesestelle hätten die Betreuer geholfen, erklärt sie.

In Kellinghusen wurde der Kulturkreis-Chef beim morgendlichen Radiohören auf das Vorlesetalent aus seiner Stadt aufmerksam. „Bei NDR Welle Nord las Mona den Wetterbericht vor und wurde anschließend interviewt“, erklärt Rübner. Er habe sich dann schlau gemacht und erfahren, dass rund 600.000 Sechstklässler an Deutschlands größtem Vorlesewettbewerb teilgenommen hatten. „Allein 18.800 aus 257 schleswig-holsteinischen Schulen“, unterstreicht er seine Hochachtung für Monas Leistung.

Für Regina Arfsten ist die Zwölfjährige schon lange keine Unbekannte mehr. „Mona hat bereits unsere gesamte Kinderabteilung durchgelesen“, sagt die Büchereileiterin, die sich über den Erfolg ihrer eifrigen Leserin freut.

Die Teilnahme am sonst sehr geschätzten Ferien Lese Club der Bücherei wird Mona in diesem Jahr jedoch ausfallen lassen. Mit der Familie und einem Stapel Buchgeschenke vom Vorlesewettbewerb fährt sie jetzt erst einmal in den Urlaub. Danach ist unter Regie des Kulturkreises und der Stadtbücherei eine Lesung locker geplant. „Wenn der Stundenplan es zulässt, könnte Mona aus Büchern der einzelnen Wettbewerbsetappen vorlesen“, so Arfsten. Die Vorlesebücher „Verdammt! Ich bin ein Buch!!!“ und „Grüne Gurken“ sind in der Bücherei vorrätig.