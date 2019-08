Mitten am TAg in Itzehoe : Mofa am Langen Peter gestohlen

Das Mofa eines Schülers verschwindet in Itzehoe an der Hauptverkehrsstraße Langen Peter. von nr

14. August 2019, 10:42 Uhr Itzehoe | Böse Überraschung nach dem Schulbesuch: Dienstagnachmittag musste ein junger Oelixdorfer feststellen, dass sein Mofa gestohlen worden war. Um 7.50 Uhr hatte er das schwarze Zweirad von Peugeot mit eingerasteter Lenkradsperre auf dem Parkstreifen am Langen Peter nahe der Einmündung zur Mozartstraße abgestellt. Als er gegen 15.10 Uhr zurückkehrte, war das Mofa mit dem Kennzeichen 607 JJF verschwunden.

> Hinweise: 04821/6020.

