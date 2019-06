Flugtag in Mühlenbarbek : Modellflieger am Heidhofsee

Atemberaubende Loopings, waghalsige Wendemanöver – beim Flugtag in Mühlenbarkek zeigen die Modellflieger eine tolle Show.

von Ludger Hinz

06. Juni 2019, 15:58 Uhr

Mühlenbarbek | Ferngesteuerte Fluggeräte in Loopings am Himmel über Mühlenbarbek – auch in diesem Jahr lädt die Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft (FAG) Kaltenkirchen wieder zu ihrem „Wasserflug-Treffen“ ein.

Und auch dieses Mal wird es nicht mehr wie früher ein Leistungs-Wettbewerb, sondern ein Jedermann-Treffen für Piloten sein, die als einzige Voraussetzung mit ausreichender Haftpflichtversicherung versehen sein müssen.

„Teilnehmen kann jede Art von Wasserflugmodell, auch mit Verbrennerantrieb, bis zu 25 Kilogramm Abfluggewicht“, erläutert der Vorsitzende Martin Wehrmann (Foto).

Allerdings: „Aufgrund der Erfahrungen unserer ersten beiden Wasserflugtreffen in den vergangenen Jahren müssen wir auch in diesem Jahr eine kleine Gebühr von den Teilnehmern vor Ort erheben“, wie Wehrmann bedauert. Dennoch lohne sich das – für die Piloten ebenso wie für die Zuschauer. Denn die zweitägige Schau sei nicht nur für die Piloten eine Herausforderung, sondern auch für das Publikum spektakulär, da einige schwierige Flugeinlagen zu sehen sein werden. Die Veranstaltung am Heidhofsee in Mühlenbarbek beginnt am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juni, jeweils um 10 Uhr.

Der Weg ab Mühlenbarbek an der B 206 ist wieder ausgeschildert (Hinweisschild: „Wasserflug“).



> Info: www.fag-kaltenkirchen.de