Modellbahn-Börse lockt ins Holstein Center

von Andreas Olbertz

23. September 2019, 17:01 Uhr

Itzehoe | Am verkaufsoffenen Sonntag, 29. September, veranstaltet das Holstein Center im oberen Geschäftsbereich eine Modellbahnbörse. Von 12 bis 17 Uhr werden Aussteller aus Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein Modellbahnen anbieten – von den Firmen Märklin, Fleischmann und Roco Trix Eisenbahnen von Spur Z bis Spur 1, wie Organisationsleiter Uwe Koslowski mitteilt . Als „Highlight“ kündigt der Vorsitzende vom Modellbahnclub Hohenlockstedt eine Trix Express Wechselstrom-Modulanlage von 1935 an. Modellautos von Wiking, Herpa und Rietze in H0 sowie in größeren Maßstäben und ein Stand mit beleuchteten Polizei-, Feuerwehr- und Krankenwagen-Fahrzeugen vervollständigen die Börse. Außerdem wird ein „Lokdoktor“ anwesend sein, der defekte Bahnen gleich vor Ort repariert.





Noch gibt es freie Standplätze. Kontakt: uwe.koslowski1@web.de, 04826/1213.