Klassentreffen : Mittelschüler schwelgen in Erinnerungen

Ein Wiedersehen nach 64 Jahren erlebten die Schüler aus der ehemaligen Mittelschule in Wilster. Eine Schülerin reiste sogar aus Paris an.

von shz.de

04. September 2018, 16:16 Uhr

Noch zwölf ehemalige Klassenkameraden, die im Jahr 1954 aus der damaligen Mittelschule Wilster mit dem Schulabschluss der mittleren Reife ins Leben entlassen wurden, trafen sich zu einem Wiedersehen in Wilster. Es war auch diesmal wieder von Diethard Wittholz aus Stockelsdorf organisiert worden.

Die weiteste Anreise hatte Karin Fellous, geborene Rönna, zu bewältigen. Sie lebt seit 1960 in der französischen Hauptstadt Paris und kommt mindestens einmal im Jahr in ihre norddeutsche Heimat. Neben Nichten und Neffen besucht sie regelmäßig ihren in Brunsbüttel lebenden Bruder. Ganz vom Bodensee war Andreas Schlemminger („Schemi“) zur Wiedersehensfeier gekommen.

Diethard Wittholz erinnerte an frühere Lehrkräfte wie Rektor Kroll, Mathe-Lehrer Heinrich („Hein D“) Danielsen, „Boni“ Grothmann (Erdkunde), „Cile“ Ahrens (Englisch), „Fräulein“ Madré (Musik), Dr. Pfeifer (Chemie), Dahn (Physik), Gebühr (Englisch), Adam (Kunst), Eckert und Gundelach (beide Deutsch). Nach der Schulentlassung, so berichtete Wittholz, seien mehrere Klassenkameraden aus Wilster und Umgebung weggezogen, weil dort Arbeitsplätze fehlten. Sie versuchten ihr Glück im Ruhrpott und in Konstanz, aber auch im Ausland wie Venezuela, Kanada, in den USA, England, Frankreich und Spanien.

Höhepunkt war nun die gesellige Feier im Hotel-Restaurant „Elbblick“ in Brokdorf. Diethard Wittholz trug selbst zur Unterhaltung bei, als er einige plattdeutsche Döntjes zum Besten gab und plattdeutsche Lieder zu seiner Gitarre sang.





> Teilnehmer des diesjährigen Treffens waren Heimke Kloppenburg (geborene Bracker) aus Nortorf, Walther Burfeind aus Hasloh, Uwe Dietrich aus Hamburg, Hilke Suck (Erdmann), Eckhard Klau aus Bad Segeberg, Günter Lauenstein aus Itzehoe, Karin Fellou (Rönna) aus Paris, Andreas Schlemminger aus Konstanz, Anke Wege (Siebel) aus München, Frauken Klingforth (Steinbrecher) aus Münsterdorf, Gerda Winter (Wille) aus Itzehoe und Diethard Wittholz aus Stockelsdorf.