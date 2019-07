Zeitreise in Hohenlockstedt : Mittelalter ist Thema im Sommercamp

Im Feriencamp der Firma Hohenlockstedter Pohl-Boskamp werden die Kinder ins Mittelalter entführt.

von shz.de

18. Juli 2019, 14:58 Uhr

Hohenlockstedt | Eine Zeitreise unternehmen Kinder in Hohenlockstedt. Denn „Mittelalter“ lautet das Motto des diesjährigen „Bos-Camps“, an dem sich 38 Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 16 Jahren beteiligen.

Jeden Morgen treffen sie sich in der Kartoffelhalle der Firma Pohl-Boskamp, wo sie unter Leitung von Heiko Mielke, Jan Rusch und Norbert Niehuus in Projekten das Mittelalter lebendig werden lassen.

Melike und Elif fertigen beispielsweise Kostüme an. Konzentriert sitzen die elfjährigen Zwillinge an der Nähmaschine und lassen mittelalterliche Verkleidungen für Pfaffen, Burgfräulein, Ritter, Königin, Bauern oder Prinzessinnen entstehen. Unterdessen hört man von draußen lautes Sägen, Bohren und Hämmern. Jan Rusch erklärt Felix und William den richtigen Umgang mit der Säge, während andere Kinder damit beschäftigt sind, die zugesägten Holzstücke zu verschrauben. „Wir bauen ein Burgtor mit zwei Türmen“, erklärt Jan Rusch, der inzwischen schon wieder an anderer Stelle aushelfen muss. „Wir heben Löcher aus“, sagt Arvid und erklärt, dass später an dieser Stelle das Burgtor stehen soll. Erst danach beginnen Rusch und die Kinder Holzzäune um das Areal zu bauen. „Hier finden im Beisein der Eltern die Ritterspiele statt“, sagt Mielke.

Zudem sollen kleine Rollenspiele einstudiert werden. „Wir gucken mal, was die Kinder für Witze kennen – diese übersetzen wir dann ins Mittelalter, so dass sie die in kleinen Szenen spielen können.“

Für Abwechslung sorgten aber auch der Besuch der Kellinghusener Bogenschützen und das Pizzabacken. Den Ofen dafür bauten Teilnehmer eines früheren Bos-Camps.

Nun aber fiebern alle Teilnehmer des Camps den Ritterspielen entgegen. In verschiedenen Volksgruppen werden die Kinder in die Burg einziehen, Ansprachen halten und ein Schauspiel aufführen. „Natürlich wird es auch ein mittelalterlich Festmahl geben“, sagt Mielke und verrät grinsend, dass dies Grillwurst sein wird.