Essensangebote an Steinburger Schulen : Mittagstisch oft nicht kindgerecht

von Ilke Rosenburg

erstellt am 11.Nov.2017 | 14:00 Uhr

„Kinder müssen an gesunde Ernährung herangeführt werden“, sagt Martin Noack. Hier sieht der Gesundheitsförderer am Kreisgesundheitsamt in Itzehoe sowohl Elternhaus als auch Kitas und Schulen in der Pflicht. Doch die Speisepläne in Steinburger Kindergärten und Schulen lassen oft ausgewogene Mahlzeiten missen, meistens, weil der Caterer sonst Absatzschwierigkeiten hätte. Und je nachdem wie Eltern ihren Sprösslingen das Wissen um die Nahrungsaufnahme beibringen, greifen die Jungen und Mädchen eben zu entsprechenden Essensangeboten.

„Gesund zu essen ist ein Erziehungsprozess“, sagt Noack. Er vergleicht das gerne mit dem Schwimmen. „Das muss man auch lernen“, sagt er, und dafür werden Kinder sogar von ihren Eltern in entsprechende Kurse geschickt. „Sicher gibt es auch die Kinder, die einfach ins Wasser springen und gleich losschwimmen können.“ Aber das seien doch eher wenige. Und genauso müsse man die Entwicklung bei der „Adipositas-Welle, die uns seit Jahrzehnten überschwemmt“, sehen. So wie die meisten beim Schwimmen untergehen, wenn sie es nicht gelernt haben, drohen etwa 60 Prozent der Kinder in puncto gesunder Ernährung unterzugehen. „Und die will ich retten“, unterstreicht er sein Ziel, bei Kindern und Eltern das Bewusstsein dafür zu steigern, Übergewicht zu vermeiden. Denn Fettleibigkeit sei häufig Ursache für schwere Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall und Herzinfarkt.

Wie sich die Situation im Kreis Steinburg darstellt, berichtete Martin Noack im Kreissozialausschuss unter dem Vorsitz von Gerlinde Böttcher Naudiet. Seine Präsentation habe gezeigt, wie viel in diesem Bereich in Kindergärten und Schulen des Kreises Steinburg noch zu tun ist. Martin Noack bietet in Kindergärten und Schulen ebenso wie Caterern und natürlich den Eltern seine fachliche Beratung kostenfrei an – übrigens einmalig in Schleswig-Holstein. Dabei geht es nicht um irgendwelche Diäten. „Ich versuche nur, Übergewicht zu verhindern.“ Es bedürfe nur einiger Schritte zur gesunden Ernährung – und des Engagements aller Beteiligten. „Als erstes sollte man die Mengen verändern“, rät Noack. Beispiel Spinat, Kartoffeln und Eier: „Auf die Hälfte des Tellers sollte Spinat kommen, Kartoffeln und Ei je zu einem Viertel.“ Das folgt einer ganz einfachen Formel – Gemüse und Obst sollten die täglichen Essgewohnheiten überwiegend bestimmen. Fleisch-, Milch- und Getreideprodukte sowie Fette sollten geringeren Anteil haben. Als Getränk dazu: Wasser. Der Ernährungskreis (kleine Grafik), herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, steht dafür beispielhaft.

Doch bei der Mittagsverpflegung in den meisten Kitas und Schulen findet sich dieses Verhältnis nicht auf den Tellern der Kinder, wenn überhaupt Gemüse dabei ist. Eine gesetzliche Maßgabe gibt es nämlich nicht. Das Kindertagesstättengesetz regelt lediglich, dass bei Ganztagsbetrieb ein Mittagessen angeboten werden soll. Zu Bestandteilen der Mittagsverpflegung stehe da kein Wort. So verhält es sich auch an den Schulen, und der Markt bringe keine bedarfsgerechte Kinderernährung hervor. Während in Kitas zwar schon vermehrt auf gesunde Angebote zwischendurch geachtet wird und an einigen Grundschulen die Ernährung auch bereits zum Unterricht gehöre, ist das in den weiterführenden Schulen nicht der Fall. So gibt es Projekte an bislang sechs Grundschulen des Kreises, wie die Klasse 2000 oder der Ernährungsführerschein.

Natürlich könne er nicht an jeder Schule sein, aber er würde gern seine Angebote einmal den Lehrern vorstellen. Und mittelfristig plant er, ein Seminar für Küchenangestellte, die das Essen ausgeben, anzubieten, um zu vermitteln, in welchem Verhältnis welche Nahrungsmittel auf den Teller kommen sollten. Eine Aufforderung an die Politik, so ergänzte Gerlinde Böttcher-Naudiet, sich einzubringen, indem eine solche Schulung unterstützt wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung veranstaltet dieses Seminar vor Ort. Kosten: 3767 Euro für zwölf Personen.

Wichtig sei es, dass alle Beteiligten an einem Stang ziehen – Schulleitung, Lehrer, Eltern, Schüler und Caterer, damit dieser auch bei gesunden Angeboten nicht Schwierigkeiten habe, genügend absetzen zu können. Bei im Schnitt 3,30 Euro pro Mittagessen müsse der hart kalkulieren – und letztlich nach dem gehen, was den meisten schmeckt. Eltern, Schulleitung und Lehrer in Zusammenarbeit mit dem Caterer sollten gemeinsam Anreize schaffen, damit die Kinder und Jugendlichen in der Mensa ein ausgewogenes Mittagessen zu sich nehmen. Beispielsweise einen Treuebonus schaffen – wie etwa viermal gesund essen und eine Mahlzeit kostenlos erhalten, oder zur Mahlzeit ein kostenfreies Getränk und einen Salat. Dann lohnt sich das auch für denjenigen, der das Mittagessen zubereitet und verkauft.

Noack ist gerne bereit, in den Schulen beratend tätig zu werden, damit dort gemeinsam ein Konzept entwickelt werden könne, das gesundes Essen zum Selbstgänger macht. Und die Akzeptanz der Mensa sowohl unter Schülern als auch unter Lehrern stärkt.

Kontakt: Martin Noack, 04821/69340,

gesundheitsfoerderung@steinburg.de