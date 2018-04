Schulspeisung : Mittagessen für mehr als 300 Kinder

Alexander Mühl versorgt mit seinem Team hunderte Grundschul- und Kindergartenkinder in Itzehoe. Jetzt wird die Schulversorgung neu ausgeschrieben.

von Christopher Chirvi

25. April 2018, 05:05 Uhr

„Für morgen müssen noch 80 Kilo Spaghetti gekocht werden“, sagt Koch Alexander Mühl beim Blick in die Küche. Gerade haben seine beiden Mitarbeiter Jürgen Habig und Sascha Schneider die Gerichte für den heutigen Tag fertig zubereitet, eingepackt und verladen. Nun sollen die fünf Itzehoer Grundschulen, die Oelixdorfer sowie die Heiligenstedtener Grundschulen und drei Itzehoer Kindergärten damit beliefert werden.

Seit dem vergangenen September sorgt der Betreiber des Chili Event House auf Amönenhöhe in Oelixdorf dafür, dass rund 300 Grundschul- und Kindergartenkinder mittags eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben. Dazu kommen etwa 100 Erwachsene, die im von Mühl betriebenen Bistro im Izet sowie direkt vor Ort essen können.

Vor Ort bedeutet in der ehemaligen Prinovis-Kantine an der Störfischerstraße. An die Räume ist er durch Zufall gekommen, sagt Mühl. Vor zwei Jahren hatte sich der 41-Jährige um das Catering für die Weihnachtsfeier des China Logistic Center gekümmert, das ebenfalls auf dem ehemaligen Prinovis-Gelände sitzt. „Damals habe ich nachgefragt, was mit den Küchengeräten ist, ob sie zum Verkauf stehen würden“, sagt er. Statt einzelne Teile zu kaufen, hat er dann aber gleich die gesamte Küche inklusive des nebenliegenden, rund 500 Quadratmeter großen Saals gepachtet. „Zu Zeiten von Gruner und Jahr ist hier für 2000 Leute gekocht worden“, sagt Mühl – „wir haben also noch Kapazitäten nach oben.“

20 000 Euro habe er seitdem investiert, sagt er. Zwei Vollzeitkräfte, ein Koch und eine Service-Kraft wurden neu eingestellt, dazu ein Fahrer auf 450-Euro-Basis und es wurde ein weiterer Kühltransporter angeschafft.

Gefragt, ob er die Schulverpflegung organisieren könnte, wurde der gelernte Koch im vergangenen Jahr von Steinburg Sozial. Der Träger hatte im September 2017 die Organisation der Ganztags- und betreuten Grundschulen in Itzehoe übernommen. Erst danach hatte er dann die ehemalige Prinovis-Kantine übernommen. Wie es für ihn weitergeht, falls Steinburg Sozial diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr übernimmt, weiß er noch nicht, sag Mühl.

Wie berichtet, werden die Betreuungs- und Ganztagsangebote an Itzehoer Grundschulen neu ausgeschrieben, da Steinburg Sozial nach eigener Auskunft zu den aktuellen Bedingungen nicht kostendeckend arbeiten könne. „Wenn es dann ein neuer macht, hätte ich ein Problem“, sagt Mühl. Das wäre allerdings frühestens im zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres so weit. Bis dahin gibt es noch einige Kilo Spaghetti für hungrige Grundschüler zu kochen.