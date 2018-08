Mitsingen bei Bach-Kantate

von nr

24. August 2018, 13:04 Uhr

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“: Wer diese Bach-Kantate mitsingen möchte, ist willkommen bei der Innenstadtgemeinde. Kommende Woche beginnen die Proben in der Bachkantaten-Werkstatt.

Das Projekt wendet sich nach den Worten von Kantorin Dörthe Landmesser an Sänger und Sängerinnen aller Stimmlagen, denen die Zeit zu regelmäßiger Probenarbeit in einem Chor fehlt oder die einmal als Gast in einem „fremden“ Chor mitsingen möchten. Ebenso sei es eine Gelegenheit, unverbindlich in die Probenarbeit der Kantorei hineinzuschnuppern. Auch fortgeschrittene Streicher seien sehr willkommen.

Die Bach-Kantate wird am Sonntag, 9. September, 11 Uhr, im Jubiläumsfest-Gottesdienst in St. Laurentii aufgeführt. Geprobt wird Mittwoch, 29. August und 5. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der St. Ansgar-Kirche, Wilhelmstraße 4, und Sonnabend, 8. September, von 17 bis 18 Uhr in St. Laurentii. Das Orchester probt Freitag, 7. September, 19 bis 21 Uhr, sowie tags darauf von 15.30 bis 18 Uhr. Die Noten werden den Musikern vorher zugeschickt.

Anmeldung: 04821/676217, landmesser@kirche-itzehoe.de.