Aktion Restcent : Mitarbeiter von Schleswig-Holstein Netz spenden für Itzehoer Tafel

Centbeträge des Gehalts wurden gesammelt, Unternehmen verdoppelt den Betrag.

Avatar_shz von nr

27. November 2020, 16:19 Uhr

Itzehoe | Die Mitarbeiter verzichteten auf die Netto-Cent-Beträge ihres Gehalts. Schleswig-Holstein Netz, ein Tochterunternehmen von Hansewerk, verdoppelte den dabei zusammengekommenen Betrag. Und vom Ergebnis profitiert auch die Itzehoer Tafel: Leiterin Antoinette Deister bekam eine Spende in Höhe von 2000 Euro von André Linnenschmidt, Netzcenter-Leiter in Dägeling, und Martina Neas, Betriebsrätin von Schleswig-Holstein Netz am Standort Rendsburg.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die so wichtige ehrenamtliche Arbeit der Itzehoer Tafel zu unterstützen“, sagte Linnenschmidt. Insgesamt seien seit der Einrichtung des Hilfsfonds „Restcent“ seien gemeinnützige Organisationen in der Region mit mehr als 383.000 Euro unterstützt worden, ergänzte Neas.

Für die rund 100 Ehrenamtler der Tafel hätten sich die Arbeitsabläufe durch die Corona-Pandemie stark verändert, erläuterte Deister. Sie seien deutlich arbeits- und materialintensiver, die Helfer arbeiteten in kleineren Gruppen. „Wir haben es aber geschafft, unseren Tafelladen weiterhin zwei Tage in der Woche zu öffnen, und vergeben jeweils rund 100 Lebensmittelkisten draußen vor dem Laden“, so die Leiterin. Die Spende solle dabei helfen, den Tafelbetrieb auch in der außergewöhnlichen Zeit aufrechtzuerhalten.