Kinderfest in Scklak : Mit Wettspielen Majestäten ermitteln

Ein großer Tag für die Kleinen: In Ecklak feierten die Mädchen und Jungen Kinderfest und ermittelten dabei ihre Majestäten.

von shz.de

26. Juni 2019, 16:12 Uhr

Ecklak | Mit 30 Mädchen und Jungen startete das Kinderfest in Ecklak. In sechs Altersgruppen wetteiferten die Kinder um die Königswürde. Beim Sandsackwerfen, Schubkarrenlauf, Wasserschwammparcours, Hufeisen- und Dosenwerfen und beim Wasserschießen bewiesen die Kinder im Alter zwischen 3 und 14 Jahren ihr Können.

Für weiteres Vergnügen sorgten das Marschmobil mit vielen Spielgeräten und eine Hüpfburg. Nach den Spielen durften sich die Kinder bunt schminken lassen oder mit dem Feuerwehrauto durch die Gemeinde fahren.

Mit Spannung wurde dann die Bekanntgabe der Königspaare erwartet. In der Altersgruppe 2014/2016 wurde Matthea Buddeke Königin und Mats Waage König; 2010/2013: Königin Kim-Sofie Stanislaus und König Luis Franke; 2007/2009: Königin Lucia Ewers und König Levin Schwenn; 2004/2006: Königin Lina Schmedtje und König Tom Forward. Zum Abschluss gab es für jeden Teilnehmer ein Eis.

Bürgermeister Jörn Schmedtje dankte den vielen Spendern, die das Fest finanziell oder mit selbstgebackenen Kuchen unterstützt haben. Ein weiterer Dank ging an den Festausschuss mit Angela Paetsch, Astrid Letzel und Regina Schmedtje sowie an die vielen weiteren Helfern. „Ohne diese Unterstützung könnten wir das Kinderfest in unserer Gemeinde so nicht ausrichten“, betonte Bürgermeister Schmedtje. Mit Leckereien vom Grill klang der Tag bei netten Gesprächen aus.