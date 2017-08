Glückstadt : Mit Vollgas durchs Rhin-Wildwasser

vergrößern 1 von 2 Foto: SOSAT (2) 1 von 2

„Das Training lief super, keine Hektik, voll konzentriert.“ Herbert Frauen, zweiter Vorsitzender des Wildnis-Clubs, ist sehr zuversichtlich vor dem Start des Wildnis-Cups. Und erzählt auch gleich Anekdoten, wie sich vier Teams in ihren Booten durch prasselnden Dauerregen über die Strecke kämpften. „Die waren alle klatschnass, aber sie strahlten trotzdem.“

Am Sonnabend, 2. September, kommt es zur elften Auflage des beliebten Events entlang des Rhins. Die Attraktivität ist nahezu ungebrochen: „Wir haben in etwa die gleiche Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre“, sagt Herbert Frauen. Und er schätzt: „Wir rechnen mit superspannenden Rennen.“ Denn alle Siegerteams der Vorjahre sind dabei. Natürlich auch die Titelverteidiger Glückstadt IV um Kapitän Ralf Schauland. Die Crew stellte vergangenes Jahr einen neuen Streckenrekord mit 43,16 Minuten über die sieben Kilometer auf. Neu bei den großen Booten ist ein Team der Firma Steinbeis. Auch ein Flüchtlingsboot startet unter dem Namen DRK-Betreuungsdienst. Und es sind wieder drei „Oldie-Boote“ der „Wilden Alten“ mit mehr als 600 Jahren Altersschnitt dabei.

Start der großen Dorf-, Firmen- und Oldie-Boote ist um 8 Uhr an den alten Marinehallen. Das letzte Boot geht um 15.40 Uhr auf die Strecke. Die Kategorien Großer Wilder, Wilde Familie, Kleiner Wilder starten zwischen 10 und 15 Uhr. An den alten Marinehallen bei Rolf Klingbeil wird das Catering aufgebaut. Außerdem gibt es Verpflegung am Poppenhuus und an der Hühnerbrücke. Um keinen spannenden Moment zu versäumen, bringt ein Shuttlebus der Gemeinde Herzhorn die Fans vom Start zum Poppenhuus. Unterstützt werden die Organisatoren von Kanuverleiher Ulf Ostermann, von der DLRG Itzehoe, den Feuerwehren Herzhorn und Engelbrechtsche Wildnis, der Handball-Jugend des MTV Herzhorn und ganz vielen Helfern.

Parkplätze stehen auf dem Steinbeis-Gelände zur Verfügung. Nach den Rennen (Start: Sonnabend, 2. September, um 8 Uhr, letztes Rennen um 15.40 Uhr) geht dann im Poppenhuus mit der Siegerehrung ab 19.30 Uhr die Post ab. Pokale werden überreicht und „herzhafte“ Sachpreise verlost. Außerdem spendiert die Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis für die Sieger der großen Boote je hundert, für die Sieger in den kleineren Kategorien je 40 Euro. Das große Familien-Event endet dann mit der Wildnis-Party.