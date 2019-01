Neujahrsempfang in Lägerdorf : Mit Visionen in Lägerdorfs Zukunft

Die Einwohnerentwicklung ist im „multinationalen Ort“ positiv. Finanzen bereiten „große Sorgen“.

von shz.de

20. Januar 2019, 15:27 Uhr

Mit einem lauten „Prost auf ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes 2019“ eröffnete Bürgermeister Jürgen Tiedemann den mit rund 150 Einwohnern und Gästen gut besuchten Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle der Liliencronschule. In seiner Ansprache wies Tiedemann zunächst auf die Einwohnerentwicklung des „multinationalen Ortes“ mit seinen 2660 Einwohnern aus 40 Nationen hin.

Weniger erfreulich dagegen sei die derzeitige finanzielle Situation der Gemeinde. „Die bereitet mir große Sorgen“, gab Tiedemann zu. „Wir haben nicht nur bei den Personalkosten hohe Ausgaben zu verzeichnen, auch die Schulkostenbeiträge und die Kosten für die Kindergärten, Feuerwehr, Freibad, Unterhaltung und, und und… – sie nehmen kein Ende.“ In diesem Zusammenhang aber wies der Gemeindechef auch auf die Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer hin. „Da wir eine Fehlbedarfsgemeinde sind, kann man mit uns machen was man will“, zeigte sich Tiedemann verärgert. Die Gemeinde werde quasi zu der Erhöhung gezwungen. „Was sollen wir jemanden erzählen, der neu nach Lägerdorf kommt? Schön, dass ihr zu uns kommen wollt – wir sind nicht nur die schönste Gemeinde, sondern auch die teuerste?“

Dennoch wolle er nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern positiv in die Zukunft schauen. Gleich mehrere Ziele habe er sich gesetzt. Unter anderem werde sich die Gemeinde daher mit dem Planfeststellungsverfahren Moorstücken für den Kreideabbau, der Weiterentwicklung des Industriegebietes und dem Baugebiet Wiesenweg beschäftigen. Zudem stünden weitere Investitionen bei der Feuerwehr, der Schule, dem Freibad, den Sportstätten und dem Klärwerk an. „Dieses benötigt dringend eine neue Technik, so dass wir mit Kosten zwischen 50 000 und 100 000 Euro rechnen müssen.“

Außerdem wäre da noch der „Evergreen“ – die L116. „Das bringt keinen Spaß mehr“, betonte Tiedemann und kündigte an, dass sich der NDR am Dienstag, 22. Januar, um 13 Uhr für eine Berichterstattung angekündigt habe. „Es wäre schön, wenn einige von euch dazukommen würden – vielleicht sogar mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, um auf die Gefahr dieser Baustelle hinzuweisen.“

Zum Ziel gesetzt habe sich Tiedemann aber auch, Lägerdorf attraktiv zu gestalten und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. „Unsere wohnbaulichen Projekte sowie unser gewerbliches Ortszentrum müssen weiter wachsen“, betonte Tiedemann. Abschließend wies er noch einmal auf die Vielzahl der Vereine und auf die über das Jahr verteilten Aktivitäten der Vereine und der Gemeinde hin und lud die Besucher des Neujahrsempfangs anschließend zu einem lockeren Gespräch ein. „Ich stelle mich den Herausforderungen als Problemlöser und möchte für jeden Einwohner unserer Gemeinde ein ansprechbarer Bürgermeister sein.“

Umrahmt wurde der Neujahrsempfang durch eine Fotoausstellung, die Uwe Erickson organisiert hat, einer Andacht mit Pastor Thomas Johannsen, einem Grußwort von Amtsvorsteher Jörgen Heuberger und dem örtlichen Shanty Chor.