Itzehoer Uhrmacherin Maria Mantei : „Mit Uhren muss man zärtlich sein“

von Delf Gravert

erstellt am 28.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Bei dem Wort Uhrmacher drängen sich dem Laien unweigerlich Assoziationen auf: Irgendwie etwas älter und ein bisschen verschroben, mit krummem Rücken vom langen Arbeiten an der Werkbank und vor allem männlich – so stellt man sich den Feinhandwerker landläufig vor. Maria Mantei entspricht überhaupt nicht diesen Klischees. 23 Jahre jung, weiblich und aufgeschlossen für neue Dinge ist die Itzehoerin, die gerade ihre Ausbildung zur Uhrmacherin als Landessiegerin in Schleswig-Holstein abgeschlossen hat.

Selbstbewusst geht sie mit ihrer ungewöhnlichen Profession um. Wenn sie im familieneigenen Laden in der oberen Feldschmiede Uhren zur Reparatur annimmt, komme es schon mal vor, dass Kunden im ersten Moment keine kompetente Beratung von ihr erwarten, sondern lieber ihren Vater, den Uhrmachermeister im Geschäft, sprechen wollen. „Ich sage dann: ‚Das kann ich auch‘ – und dann ist das auch kein Problem“, sagt Maria Mantei. Denn gelernt hat die 23-Jährige viel in den vergangenen drei Jahren. Während sie in der Werkstatt ihre praktischen Fähigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes verfeinerte und sich an Reinigung und Reparatur von immer kleineren Uhrwerken probierte, hieß es in der schulischen Ausbildung in Hamburg Theorie büffeln. Mathematik und Physik sind für Uhrmacher wichtig, daneben Elektrotechnik, Materialkunde und Fachzeichnen.

Der erste Berufswunsch war das Uhrmacherhandwerk für die 23-Jährige nicht, obwohl ihr Vater Armin Mantei dieses Handwerk seit vier Jahrzehnten ausübt und sich selbst als „Uhrmacher aus Berufung“ bezeichnet. „Bei mir hat sich das erst entwickelt“, sagt Maria Mantei. Zwar habe sie schon als Kind Zeit in der Werkstatt verbracht und ein gewisses handwerkliches Talent gezeigt, zunächst lernte sie aber nach der Schule Einzelhandelskauffrau in einem Itzehoer Modehaus. Doch im Laufe der Zeit wuchs der Wunsch, ins Familienunternehmen einzusteigen. „Ich habe dann gesagt, wenn du das wirklich willst, machen wir einen Probetag“, sagt Armin Mantei. Gemeinsam zerlegten Vater und Tochter einen ganzen Tag lang eine Uhr und setzten sie wieder zusammen. „Am Ende haben wir beide gesagt: ‚Okay, wir machen das‘ – und unser Betrieb hatte eine neue Auszubildende.“

Bereut haben beide die Entscheidung nicht. Natürlich sei er als Vater ebenso wie als Lehrmeister stolz auf die ausgezeichnete Leistung seiner Tochter, sagt Armin Mantei. Mit ihrem Geschäft wollen sich die Manteis nun voll auf Uhren konzentrieren. Der bisherige Handel mit Schmuck läuft in der nächsten Zeit aus. Während Maria Mantei ihren Schwerpunkt bei Reparatur und Pflege hat und beispielsweise auch Ersatzteile für ältere Uhren selbst produziert, stellt Armin Mantei auch hochwertige Uhren her. In diesen Geschäftszweig will er seine Tochter noch einführen. „So weit sind wir noch nicht, dafür sind drei Jahre zu kurz.“

Sorgen um die Zukunft seiner Tochter macht sich der Uhrmachermeister nicht – obwohl er seine Zunft selbst als „aussterbend“ charakterisiert. Tatsächlich hat sich die Zahl der Uhrmacher in Deutschland seit Anfang der 2000er Jahre laut Berliner Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von knapp 5000 auf unter 3000 reduziert. „Das liegt daran, dass keine neuen Werkstätten entstehen, weil der Investitionsaufwand für Werkzeugmaschinen und Zertifizierungen sehr hoch ist.“ Entsprechend werde wenig ausgebildet. Arbeitslose Uhrmacher gebe es aber praktisch keine – wegen ihrer breiten Fähigkeiten seien sie zur Not auch in verwandten Branchen sehr gefragt. Darüber muss sich Maria Mantei aber im Moment keine Gedanken machen. Wer einen festen Kundenstamm habe und technisch auf der Höhe der Zeit sei, könne sich als selbstständiger Uhrmacher über mangelnde Aufträge nicht beklagen, sagt Armin Mantei.

Er spielt mit dem Gedanken, einen weiteren Uhrmacher auszubilden. Der braucht laut Maria Mantei neben handwerklichem Geschick vor allem Geduld. Die „ruhige Hand“ erarbeite man sich im Laufe der Zeit, aber ein großer Anteil des Handwerks sei Erfahrung. „Es gibt nicht für alles Spezifikationen, die einfach eins zu eins umgesetzt werden können, gerade bei älteren Uhren“, erklärt sie. Wie viel Öl an welcher Stelle im Uhrwerk genau richtig sei, wie viel Druck ein kleines Zahnrad gerade noch vertrage ohne zu verbiegen – da sei viel „Gefühl“ im Spiel. „Man muss zärtlich sein“, daher werde der Uhrmacher auch in Zukunft nicht durch Roboter ersetzt.