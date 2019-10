Studioprojekt in aus Itzehoe : Mit Sphärenklängen ins Internet

Drei Itzehoer Musiker tüfteln an einem Studioprojekt und suchen noch Mitstreiter für „Chillotion“

von Delf Gravert

10. Oktober 2019, 17:19 Uhr

Itzehoe | In ihrem Home Recording Studio, einem eigenen Tonstudio in Itzehoe, sitzen drei musikalische Enthusiasten vor Bildschirmen, auf denen ein Mischpult dargestellt ist, und tüfteln an elektronischen Sounds. Heraus kommen sphärische Töne und elektronische Klänge, die sie mit Instrumenten und Gesang zu englischen und deutschen Songs kombinieren und demnächst im Internet veröffentlichen möchten.

Bereits 2003 von Sven Bischof und Dieter Kuhlmann gegründet, haben sie ihr Studioprojekt „Chillotion“ jetzt nach zehn Jahren Pause gemeinsam mit Jens Hahn wiederbelebt. Unterstützt werden die drei Itzehoer Musiker dabei auch von Olaf Plotz, der den perkussiven Charakter der Songs verstärkt.



Sänger, Keyboarder und Bläser gesucht





Offen sei „Chillotion“ aber auch für weitere Musiker, die dem Projekt etwas hinzufügen möchten, wie Sven Bischof betont. Insbesondere bei Gesang, Keyboards und Blasinstrumenten könnten sie noch Unterstützung gebrauchen.

Die drei Itzehoer sind schon jahrelang aktiv. Gitarrist und Bassist Dieter Kuhlmann (58) spielt in der Itzehoer Band „Störwelle“ Poprock und Deutschrock. „Ich war schon immer musik- und kunstinteressiert“, sagt er, „und das möchte ich auch in dieses Projekt einbringen.“

Jens Hahn (61) erzählt: „Seit meinem 16. Lebensjahr dreht sich bei mir haupt- und nebenberuflich alles um Musik.“ So hat er lange Jahre bei diversen Bands wie etwa „Timm‘s Plattrock“ und in einigen weiteren Oldie-Bands gespielt. Zusammen mit Sven Bischof spielt er auch noch in der Band „Agung Gurung“ (ein balinesischer Vulkan) Gitarre. Seit einiger Zeit verstärkt er die Glückstädter Mittelalter-Rocker „Forgotten North“ an der Cister. Auch hat er lange Musikunterricht gegeben und Musikgeschäfte betrieben. „Ich schreibe selber Songs, war viele Jahre auf Live-Events als Tontechniker unterwegs und habe auch im Studio Musik produziert.“

Initiator Sven Bischof (54) hat in den 90ern in Hamburg in der Deutschrock-Band „Strom“ Percussions gespielt und macht aktuell bei „Agung Gurung“ mit Gesang und an den Percussions psychedelische Rockmusik. 2009 legte er eine schöpferische Pause ein und will jetzt einen musikalischen Neustart wagen. „Ich versuche, mit neuen Ideen, aktuellen Sounds und neuen Leuten die vorproduzierten Songs wieder aufleben zu lassen“, erklärt er.

Die Ideen entstehen in seinem Studio gemeinsam als eine Mischung aus Elektronik und handgemachten Gitarren, Bässen, Gesang, Drums, elektrischen Loops und Synthesizern mit „Moog“-Sounds, dem ersten Erbauer von modularen Synthesizern in den 60er Jahren.

Das sei sehr arbeitsintensiv. Ein Song von vier bis sechs Minuten bedeute eine Arbeitszeit von bis zu 50 Stunden. „Zunächst nehmen wir die Songs nur im Studio auf“, so Sven Bischof. „Wenn sie fertig sind, sollen sie über die einschlägigen Portale angeboten werden.

Wenn sie genügend Songs produziert haben, wollen die drei auch über ein Album nachdenken. Außerdem sei geplant, für die Lieder Videos zu drehen. „Wir wollen gerne Youtube dafür nutzen, die Titel bildlich-visuell darzustellen“, so Sven Bischof.





> Infos unter www.chillotion.de