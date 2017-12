Ersthelfer-Netzwerk „Meine Stadt rettet“ : Mit „Rettungs-App“ gegen plötzlichen Herztod

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/Science Photo Library 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Dez.2017 | 11:50 Uhr

Itzehoe | Die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sollen über eine App verbessert werden. So nutzt die regionale Einsatzleitstelle Elmshorn in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg ein Netzwerk sogenannter App-Retter, wie der Kreis Steinburg am Dienstag mitteilte. Das sind qualifizierte Ersthelfer, die sich registrieren lassen und mittels der App „Meine Stadt rettet“ auf ihrem Smartphone alarmiert werden können.

Mit den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg kann Meine Stadt rettet nun weitere Regionen in Schleswig-Holstein begrüßen! Mehr dazu hier: https://t.co/4oTsDzKZjK — Meine Stadt rettet (@MSrettet) 7. Dezember 2017

Dafür prüft die App im Notfall automatisiert, ob App-Retter in der Nähe sind. Ist dies der Fall, werden sie auf schnellstem Wege zum Einsatzort geführt. Sie versorgen den Patienten bis zum Eintreffen professioneller Rettungskräfte. In der Westküstenregion haben sich seit Ende September bereits mehr als 1200 qualifizierte Menschen in das Netzwerk der ehrenamtlichen Lebensretter aufnehmen lassen.

Hintergrund ist, dass bei einem Herz-Stillstand jede Sekunde zählt. In Deutschland erleiden jährlich mehr als 50.000 Menschen einen Herzstillstand. Nur zehn Prozent überleben. Durch schnelle Wiederbelebungsmaßnahmen können sich die Überlebenschancen verdoppeln bis verdreifachen, heißt es.

Die App für Android ist bei Google Play erhältlich, für das iPhone ist sie im Apple Store verfügbar.