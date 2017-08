Sozialtherapie : Mit neuem Konzept in Lohn und Brot

vergrößern 1 von 1 Foto: Bauer (3) 1 von 1

„Tagesstruktur und Arbeitserprobung sind wichtige Säulen der Sozialtherapie.“ Das betont Dietmar von Seht, Leiter der Suchthilfeeinrichtung im Herzen der Stadt Wilster. Neben dem differenzierten Wohn- und Betreuungsangebot findet in Haus Elim die Arbeitstherapie unter einem Dach und mit Betreuungskontinuität statt.

Durch den individuell abgestuften Einstieg in eine Tagesstruktur, die durch Projektarbeit und Beschäftigung geprägt ist, werde, so Seht weiter, für den Klienten ein notwendiger Schritt zur eigenen Stabilisierung geschaffen. Im Vordergrund stünden aber nicht Leistung und Zeitdruck, sondern die Strukturierung mit sinnvollen Tätigkeiten, immer angepasst an den individuellen Leistungsstand des Einzelnen. Die Teilnahme ist allerdings verpflichtend. Die Stärkung der Sozial- und Arbeitskompetenzen und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen stünden dabei im Mittelpunkt. Weitere Ziele seien das Erlernen und Trainieren von neuen oder vormaligen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnissen sowie das Entdecken von Neigungen und Interessen. „Die eigene Leistungsfähigkeit soll zudem besser kennen gelernt und eingeschätzt werden können.“

Langfristig angestrebt wird die Befähigung, einer regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen, um beispielsweise eine Fortbildungsmaßnahme aufzunehmen oder eine versicherungspflichtige Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt. Für das Arbeitstraining stellt das Haus Elim interne Praktikumsplätze mit realitätsnahen Arbeitsbedingungen in den Bereichen Produktionsküche, Holzverarbeitung, Hauswirtschaft, Fahrradwerkstatt, Wäscherei, Garten und Haustechnik zur Verfügung. Externe Praktika bei regional ansässigen Firmen werden ebenfalls angeboten. Zwei Beispiele für den Weg zurück ins normale Leben siehe unten.

Zuletzt wurden von der unter dem Dach der Diako Nordfriesland angesiedelten Einrichtung 29 stationäre und neun teilstationäre Plätze in Wilster angeboten. Hinzu kommen zwei Wohngemeinschaften in Wedel und Uetersen mit weiteren 12 bis 13 Plätzen. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen drei Monaten und ein bis zwei Jahren. 14 Mitarbeiter kümmern sich um die Bewohner, sorgen für Stabilisierung und helfen auf dem Weg in die soziale Wiedereingliederung.



>Weitere Informationen zum neuen Konzept auch unter www.hauselim.de