Hobbyfotografen aus Stördorf : Mit Leidenschaft auf Motivsuche

Fotografieren ist die Leidenschaft von Angelika und Jürgen Kuhlmann. Jetzt plant das Rentnerehepaar eine Ausstellung.

von shz.de

16. August 2019, 14:55 Uhr

Stördorf/Wilster | Schon lange teilen Angelika und Jürgen Kuhlmann das Hobby Fotografie. Jetzt plant das Rentner-Ehepaar erstmals eine größere Fotoausstellung in Wilster – vom 30. August bis 1. September im Alten Rathaus, Op de Göten.

Seit neun Jahren leben Angelika und Jürgen Kuhlmann in Stördorf. Die beiden Hamburger entschieden sich mit Beginn ihrer Rentnerzeit, die Großstadt zu verlassen und fanden bald eine passende Bleibe in dem Wilstermarschdorf. „Das haben wir beide bis heute nicht einen Tag bereut“, betont Angelika (68) Kuhlmann, die das ruhige Landleben sehr genießt. Beide waren früher in Hamburg als kaufmännische Angestellte tätig, liebten aber schon damals ihr gemeinsames Hobby: die Fotografie. An ihrem neuen Wohnort hatten sie nun deutlich mehr Zeit, ihre fotografischen Kenntnisse zu vertiefen. Sie bildeten sich weiter und bauten sich ein kleines Studio und eine Werkstatt aus.

In ihrer Wohnung zieren heute zahlreiche Fotos mit den verschiedensten Motiven die Wände. Landschaftsaufnahmen, Gebäude, Tiere und Blumen gehören genauso zu ihren Lieblingsmotiven wie kreative Art Déco.

Für Interessierte bietet das Ehepaar auch Jahreskalender mit ihren Fotografien an. Zusätzlich bedrucken sie Dekorationsgegenstände wie Kerzen, Windlichter, Tassen und vieles mehr mit ihren eigenen Fotografien oder auch mit Wunschfotos. „Wir haben schon Kerzen mit Hochzeitsfotos bedruckt oder zu einer Taufe einen Stoffdruck gefertigt“, erzählt Jürgen Kuhlmann (70).

Auf verschiedenen Weihnachtsmärkten und über ihre Internetseite präsentiert das Rentner-Ehepaar seine vielseitigen Arbeiten. Mit der Ausstellung von Freitag bis Sonntag, 30. August bis 1. September, im Alten Rathaus möchten sie nun auch dem Publikum aus Wilster und Umgebung ihre Fotografien vorstellen. Fast 50 ihrer Werke haben sie dafür ausgewählt und freuen sich auf interessierte Besucher.

Die Ausstellung ist am 30. August von 16 bis 18 Uhr, am 31. August von 10 bis 16 Uhr und am 1. September von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.





>Weitere Infos im Internet unter: www.fotokuhlmann.de