Mit Kondomen durch die Republik

Viele tausend Kilometer legt Michael Gaede aus Altenmoor im Jahr zurück – zu hunderten Automaten, die er in ganz Deutschland unterhält

von shz.de

24. Mai 2019, 15:06 Uhr

Altenmoor | Michael Gaede (27) ist der einzige Kondomautomatenaufsteller im Kreis Steinburg. In ganz Deutschland bestückt und pflegt er seine eigenen Geräte. Die Arbeit in der Automatenbranche hat er von Kindesbeinen an hautnah miterlebt. Im Interview mit Anna Krohn berichtet er von dem ungewöhnlichen Job.

Herr Gaede, Sie sind Automatenaufsteller. Das ist ein eher ungewöhnlicher – und ziemlich seltener Beruf…

Ich bin sogar gelernter Automatenfachmann, 2009 wurde die Ausbildung für diesen Beruf extra geschaffen. Ich war einer der ersten, der die dreijährige Ausbildung in Hamburg gemacht hat. In der Berufsschule waren wir zu zweit.

Und wie sind Sie darauf gekommen?

Ich bin da sozusagen reingewachsen, mein Vater war fast sein ganzes Leben lang in der Zigarettenbranche tätig, in der Automatenaufstellung, Montage, Bestückung – ein Allrounder. Er hat Elektriker gelernt und ist dann in die Branche reingerutscht. Er war aber angestellt, bei einem Automatenaufsteller im Pinneberger Raum. Und meine Großeltern hatten eine Gaststätte in Hamburg-Harburg und zwei Spielhallen – das steckt bei mir wohl ein bisschen im Blut (lacht).

Das klingt, als hätten Sie Ihren Traumberuf gefunden...

Auf jeden Fall, und dadurch, dass ich das alles miterlebt habe, seit ich ein kleiner Junge bin, habe ich auch gute Erfahrungen in dem Bereich. Und gute Kontakte, was in der Branche wichtig ist.

Warum Kondomautomaten, und wie sahen Ihre beruflichen Anfänge genau aus?

Nachdem 2007 der Jugendschutz verschärft wurde und viele Zigarettenautomaten von der Bildfläche verschwunden sind, weil sie mit EC-Karten-System hätten ausgestattet werden müssen, gab es alte Automaten in Massen zu haben, und davon habe ich viele gekauft, umgebaut und aufgearbeitet, zu neuem Leben erweckt. Ende 2011 habe ich meinen Betrieb aufgemacht, Michael Gaede Warenautomaten, und nach und nach ausgebaut. Alle Automaten, die ich bestücke, sind meine eigenen. Seit April 2018 bin ich in Vollzeit selbstständig, denn die ersten Jahre habe ich noch nebenbei Gastronomiebedarfsartikel ausgeliefert. Ich habe mehrere hundert Automaten deutschlandweit und fahre auch mal bis an den Bodensee.

Dann sind Sie ja ziemlich viel unterwegs...

Seit 2016 bin ich mit meinem Transporter fast 300.000 Kilometer gefahren, da kommt schon einiges zusammen. Ich bin zwar nicht jeden Tag unterwegs, und auch viel in Norddeutschland, aber mal fahre ich auch gleich viele hundert Kilometer pro Tour. Je nachdem, wo ein Automat hängt, ist er schneller oder eben seltener leer. Meist fahre ich alles halbe Jahr zu einem Automaten, zu einigen alle drei Monate. Ich hole das Geld raus, befülle sie neu mit Kondomen und Sex-Spielzeug, manchmal muss ich etwas reparieren oder eine Störung beseitigen, hin und wieder mal einen tauschen.

...weil er kaputt ist…

Genau, wenn er zum Beispiel gesprengt wurde. Toi toi toi, letztes Jahr kam das kein Mal vor, ich hatte aber auch schon mal vier solcher Fälle in einem Jahr. Meist bleibt man leider auf den Kosten sitzen. Das gilt auch für Fälle, in denen der Pächter einer Kneipe meinen Automaten nach einem Pächterwechsel einfach mitnimmt.

Ihre Automaten hängen also in vielen Kneipen?

In Kneipen, aber auch auf Autobahnraststätten, in Tankstellen, Restaurants, Bistros oder Imbissen, und natürlich in Discos. Ich kümmere mich um meine Automaten, das macht nicht jeder Aufsteller, viele lassen ihre Geräte verkommen. Aber gerade Kondomautomaten sollten ja gern vertrauenerweckend sein.

Wie viele sind es denn im Kreis Steinburg?

Keine zwei Hände voll, in Itzehoe habe ich zum Beispiel drei und in Krempe einen. Es wird ja immer weniger mit den Automaten und hier ist es sowieso eher wenig. Wenn ich merke, ein Automat lohnt sich gar nicht mehr, dann kommt er weg. Viele habe ich aber zum Beispiel auf der Reeperbahn stehen.

Und wie sieht es mit Konkurrenz aus?

Hier im Kreis und eigentlich in ganz Norddeutschland habe ich keine. Im Kreis Steinburg gab es mal vier oder fünf Kondomautomatenaufsteller, aber die haben in den letzten zehn Jahren aufgehört.

...weil sich das Geschäft nicht mehr lohnt?

Es ist auf jeden Fall rückläufig, neue Automaten kommen nicht dazu, und es ist heutzutage ein schweres Geschäft. Aber so lange es läuft, mache ich weiter. Reich wird man damit nicht, aber ich kann davon leben. Und es macht mir Spaß. Ich bin einer der jüngsten in meinem Verband (Verband Automaten-Fachaufsteller VAFA, Anmerkung der Redaktion).

Was bezahlt man eigentlich an Ihren Automaten?

Für eine Packung mit fünf Kondomen 3 oder 4 Euro – früher waren das immer 5 Mark. Einige meiner Automaten sind über 30 Jahre alt. In Lübeck habe ich mal einen abgebaut, der war sogar Baujahr 1958 – man sieht also: So alt die Geräte auch sind, sie halten lange.