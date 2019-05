Konzert im Kulturhaus Wilster : Mit Können und Leidenschaft

Musiker Ben Heuer und Alessio Pasqualicchio überzeugen beim Kulturhaus-Festival in Wilster.

19. Mai 2019, 16:39 Uhr

Wilster | „Das war für mich das beste Konzert von allen.“ Marlene Ramm aus Itzehoe, die ein Abo fürs Musikfestival gewonnen und bislang alle Termine wahrgenommen hat, ist begeistert von Ben Heuer und Alessio. Die beiden Musiker, die aus der Region stammen, haben im Kulturhaus Wilster aber nicht nur den Heimvorteil. Sie überzeugen mit Können und Leidenschaft – und mit ihrer sympathischen Lässigkeit im Umgang mit dem Publikum und im Sich-gegenseitig-gelten-Lassen.

Ben Heuer, der als freier Musiker in seinem Heimatdorf Kaaks lebt und auch als Hörspielsprecher arbeitet, spielt mit der Mundharmonika ein ungewöhnliches Instrument und eröffnet mit technischer Brillanz und Ausdrucksintensität wunderbare Dimensionen der Interpretation. Er lässt in alter Blues-Tradition, aber ganz eigener Ausprägung, einen Zug musikalisch langsam Fahrt aufnehmen, durch das Kulturhaus fahren und dann rasant weiterrasen. „Was ist los, steht eine Kuh auf dem Gleis?“, animiert er schelmisch Alessio zum Gegensolo mit der Akustikgitarre.

Seine Erweckung verdankte Ben Heuer Steve Baker, dessen Kunst er als „faules Kind in einer Musikerfamilie mit vier Instrumente spielenden Schwestern“ zufällig einmal hörte und dann einen Workshop bei dem Londoner belegte, der nun in Hamburg lebt und als einer der besten Bluesharpspieler gilt. Heuer sagte sich: „Wenn ich was spiele, dann nur so.“ Und seitdem gibt es für ihn kein Zurück mehr. Er spielt in diversen Duos oder Trios, tritt zusammen mit Olaf Plotz auf, begleitete die Schauspielerin Sabine Kaack bei der Lesung ihres plattdeutschen Buches oder spielte mit der Klassik-Philharmonie Hamburg in der Laiszhalle.

Mit dem Programm „Alessio feat. Ben Heuer“ lässt er Alessio Pasqualicchio an diesem Abend den Ton angeben und reagiert auf dessen Coverinterpretationen aus den vergangenen vier Jahrzehnten. Das Publikum im wiederum gut gefüllten Kulturhaus geht vom ersten Ton an mit, applaudiert rhythmisch und freut sich am rasanten Tempo der beiden. „Das ist ja hier der beste Ort der Welt und klappt von Anfang an, gleich singen wir Kanon“, freuen sich die Künstler auf der Bühne.

Heuer ist sechs Jahre älter als der 22-jährige Alessio, der seit zwei Jahren in verschiedenen Berliner Formationen spielt und mittlerweile europaweit auf Tournee geht. Zur Gitarre brachten ihn eine AG der Itzehoer Wolfgang-Borchert-Schule, Pastor Harald Meyenburg und das Mitwirken in der Schulband. Er lebt nun in Moabit, ist aber mit Engagements oft in der Region präsent, so auch in der Kulturnacht. Der junge Gitarrist – mit der angedeuteter Haartolle auch äußerlich Rock’n’Roller – beeindruckt auch durch seine souveräne Stimme, die den Rock intensiv und reif auflädt.

Mit viel Charme, Witz und Gelassenheit spielt er Ben Heuer an und lässt ihn auch immer wieder scheinbar mit dem nächsten Titel auflaufen. Heuers Frage „Welche Tonart?“ wird zum Running-Gag des Abends. Schließlich muss dieser das richtige Instrument aus seiner reichhaltigen Sammlung auswählen, bevor er damit virtuos in das kongeniale Zusammenspiel mit Alessio einsteigt.

Von „Sweet home Wilster“ bis hin zu eigenen auf Deutsch geschriebenen Songs von Alessio reicht das Spektrum der beiden, die nicht nur Marlene Ramm zum Jubeln bringen.