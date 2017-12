Schulbildung : Mit Garantie zum RBZ

vergrößern 1 von 1 Foto: vm 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 14.Dez.2017 | 05:57 Uhr

Für Schüler der Gemeinschaftsschule Wilster eröffnen sich jetzt ganz neue Bildungswege. Ab sofort haben sie eine verbriefte Rechtsgarantie auf den Besuch einer Oberstufe am Regionalen Bildungszentrum in Itzehoe (RBZ) – entsprechende schulische Leistungen natürlich vorausgesetzt. Wilsteraner werden künftig vorrangig vor externen Bewerbern in Itzehoe aufgenommen. Möglich wird das durch einen Kooperationsvertrag, den die beiden Bildungseinrichtungen und die jeweiligen Schulträger abgeschlossen haben.

Laut Schulleiterin Marlies Krumm-Voeltz liebäugelt Wilster schon seit mehreren Jahren mit einer auch offiziell besiegelten Zusammenarbeit. Wichtig sei dabei allerdings, dass die Verbindung nicht nur auf dem Papier stehe, sondern auch mit Leben erfüllt werde. An der Gemeinschaftsschule hat man mit Agnes Schmidt-Mattern jetzt eine Lehrkraft gefunden, die die enge Zusammenarbeit pflegen und koordinieren wird. Die ersten 16 Schüler aus Wilster werden schon am kommenden Montag an einem Schnupperunterricht am RBZ teilnehmen.

Die Vereinbarung sieht einen engen fachlichen und pädagogischen Austausch vor. Wilsteraner sollen frühzeitig auf die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten am RBZ vorbereitet werden. Geschäftsführer Klaus-Peter Teske sprach von einer für beide Seiten fruchtbaren Verbindung. Kreisweit ist Wilster erst der fünfte Standort mit einer solchen Kooperation. Teske machte aber auch deutlich, dass man „nicht immer nur nach einem höheren Schulabschluss schielen müsse“, weil letztlich auch die Wirtschaft mit Arbeitskräften bedient werden müsse. „Die Türen sind für niemanden zu. Es gibt viele Wege, oft auch unbekannte“, betonte Teske Bildungsperspektiven, die vielen Schülern gerade auch am RBZ offen stünden.

Die jetzt geschlossene Vereinbarung sieht neben dem intensiven Informationsaustausch der Schulen untereinander auch Tage der offenen Tür am RBZ mit seinen 3700 Schülern, Elternsprechtage und Unterrichtsbesuche in Fächern wie Englisch, Deutsch und Mathematik vor. Daneben sollen Lehrkräfte auf beiden Seiten mit den Möglichkeiten zum Übergang in die Berufsfachschule oder das berufliche Gymnasium vertrauter gemacht werden. Nach Bedarf und Möglichkeit gibt es zudem Aufbaukurse an der Gemeinschaftsschule. „Auch auf dem Gebiet der Verbraucherschule können wir zusammenarbeiten“, wies Krumm-Voeltz auf eine Wilsteraner Spezialität hin.