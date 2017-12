Beidenfleth : Mit frischen Ideen ins neue Jahr

vergrößern 1 von 2 Foto: Marschall 1 von 2

Nach sieben Jahren schließt das Café Uhrendorf in Beidenfleth seine Türen. Im nächsten Jahr aber geht es mit neuen Ideen neu los. Christel Klausenitzer erfüllte sich 2010 ihren großen Traum, als sie von Bayern in den Norden zog, um hier ein Künstlercafé zu eröffnen. Sie nennt ihren Umzug vom Süden in die Wilstermarsch „das kleine Aufsteigermodell“.

Bekannt ist das Café vor allem für seine ungewöhnlichen Torten, wie Lakritzsahne mit Heidelbeeren oder die Birnentorte mit Eierlikör. Auch die Buchweizentorte mit Preiselbeeren war sehr beliebt, und die Melonentorte schaffte es sogar in eines der Cafébücher der Journalistin Marion Kiesewetter. Dort waren die Kreationen des Cafés Uhrendorf mehr als einmal nachzulesen und wurden so auch einem größeren Publikum bekannt. Auch der NDR stand mehrfach mit Kameras und Übertragungswagen vor den Türen des Cafés.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Christel Klausenitzer, die sich künftig mehr um ihre Enkelkinder kümmern möchte. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt und merke, dass die Kräfte nachlassen.“

In der Vergangenheit stand Klausenitzer, die eigentlich gelernte Posaunistin ist, oftmals über zwölf Stunden in der Küche und buk für das nächste Wochenende. Ihre Gäste kamen aus der Gegend, aber auch aus dem Rest des Landes. Vor allem Rad- und Motorradfahrer machten Halt in Beidenfleth.

Das Café ist aber nicht nur wegen seiner Torten bekannt, sondern auch für die Dinge, die den Gästen außerdem angeboten wurden. So gab es einen Cocktailmixkurs, eine kulinarische Lesung mit dem Titel „Rotkäppchen und andere Häppchen“, Künstlergespräche und, nicht zu vergessen, ihre Pappmachéseminare.

Am 17. Dezember werden die Gäste das Café Uhrendorf ein letztes Mal in seiner jetzigen Form besuchen können, denn für das kommende Jahr plant sie Neues. „Natürlich steht mein Haus als Café Uhrendorf weiter für Familienfeiern offen, nur nicht mehr für den Publikumsverkehr“, sagt sie. Die Zukunft des neuen Cafés wird künstlerischer. So plant Christel Klausenitzer kleine Kulturveranstaltungen, ein „Krimidinner surprise“ mit lokalen Akteuren, weitere Kurse „Kleistermasse-Meisterklasse“ zum Thema Pappmaché, kreative Kochkurse wie beispielsweise einen Ravioli- oder einen Strudelkurs sowie ein Wildkräuterbuffet im Frühjahr und ein „Nord trifft Süd Buffet“ im Herbst. Das genaue Programm können alle Interessierten ab Januar auf der Website www.cafe-uhrendorf.de einsehen. Bis zum dritten Advent hat das Café Uhrendorf noch Sonnabend und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.